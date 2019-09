La Girocleta compleix 10 anys sumant més de 2 milions i mig de viatges i 3.512 usuaris

El 25 de setembre del 2009 l'Ajuntament de Girona va posar en funcionament el servei públic municipal de lloguer de bicicletes. Avui, deu anys després, la Girocleta ha fet més de 2 milions i mig de viatges per la ciutat i segueix augmentant tant en usos com en persones usuàries cada dia. Concretament, des del 25 de setembre del 2009 fins al 31 d'agost del 2019 s'han fet 2.540.468 viatges.

Actualment, hi ha 3.512 persones usuàries, el rècord des que es va posar en marxa el servei, i una mitjana de 2.200 usos diaris. El dia que hi ha hagut més viatges al llarg d'aquests primers 10 anys del servei va ser el 26 d'octubre del 2018, amb 2.496 usos en 24 hores. A més, cada any s'estrenen noves estacions i a hores d'ara ja n'hi ha 21 repartides arreu de la ciutat amb un total de 225 bicicletes operatives al carrer.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que "la història de la Girocleta és la història d'un èxit compartit entre l'administració i la ciutadania, perquè hem evolucionat en paral·lel a la creació de noves estacions i l'ampliació de servei amb un augment constant de persones usuàries". L'alcaldessa també s'ha compromès a seguir ampliant la Girocleta i els carrils bici arreu dels barris de la ciutat, ja que "un dels objectius que ens marquem com a ciutat és la mobilitat sostenible, i això inclou diverses accions, una de les quals serà la consolidació de la Girocleta com un mitjà de transport assequible i disponible cada vegada en més punts de Girona".

Les primeres vuit estacions de Girocleta que es van instal·lar el setembre del 2009 es van ubicar davant de la Biblioteca Antònia Adroher, a l'avinguda de Ramon Folch, a la plaça de Catalunya, a l'estació de trens i autobusos, al pont del Dimoni, al carrer d'Emili Grahit, a la plaça de Pere Calders i a la Biblioteca Ernest Lluch. El mes de maig passat es va col·locar l'última estació, situada al passeig de Sant Joan Bosco.

La Girocleta compta amb una oficina física, ubicada a l'Estació d'Autobusos, i un taller de reparacions de bicicletes, situat al Pont Major i on es fa el manteniment dels vehicles que estan al carrer. Hi ha un servei continuat de reposició de bicis mentre està operatiu el servei, des de les 5.30 h fins a la 1 h cada dia.

Com a curiositat, cal destacar que el nom del servei públic municipal de lloguer de bicicletes de Girona es va escollir l'estiu del 2009 a través d'un concurs on va participar la ciutadania del municipi. "Girocleta" es va imposar per un 29,4% dels vots a altres opcions com "Girobici" (28,9%), "Bicia't" (18,7%), "Girobike" (12,7%) i "Biging" (10,4%).