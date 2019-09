Girocamping Uns 400 professionals del sector turístic participen al congrés

Uns 400 professionals del sector turístic van participar en el segon Girocamping PRO, el congrés professional del turisme i càmping. El congrés, organitzat per l'Associació de Càmpings de Girona, oferia un programa amb ponències amb experts de primer nivell sobre temes que preocupen no només al sector dels càmpings, sinó a tots els agents turístics. Es va comptar amb 27 empreses participants, un 17% més que en el congrés anterior. En aquesta edició va augmentar la presència d'empreses internacionals al congrés amb set companyies franceses, el doble de l'edició anterior. A més, hi havia companyies d'arreu de l'estat espanyol, entre les quals hi ha tres multinacionals. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va destacar que aquesta segona edició del congrés ha superat les expectatives previstes en nombre de participants. «L'objectiu és esdevenir el congrés de referència del turisme a les comarques gironines i ho estem aconseguint», va exposar Gotanegra.