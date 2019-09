Cs proposa un dia sense llums ni sorolls estridents a les atraccions de les Fires de Girona pels autistes

Ciutadans ha demanat a l'Ajuntament de Girona que les atraccions de les Fires instaurin un dia sense llums ni sorolls estridents per adaptar-les a persones amb autisme. Per aconseguir-ho, el grup municipal ha presentat una moció que serà debatuda en el ple municipal d'abans de les Fires de Sant Narcís. L'objectiu, segons afirma la formació en un comunicat, és aconseguir que, almenys durant un dia, les atraccions s'adaptin a persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

"Proposem que l'Ajuntament iniciï converses amb la Federació Catalana de l'Autisme, l'Associació Asperger de Catalunya i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya per instaurar un dia en el que no hi hagi sorolls estridents, música a alt volum, ni llums intenses per evitar situacions d'angoixa, crisi o pànic que impedeixin als nens amb TEA gaudir de les fires", explica la regidora de Cs, Míriam Pujola. La formació també explica que aquesta iniciativa, "a banda de convertir Girona en una ciutat més inclusiva, accessible i integradora", ja s'està provant en altres ciutats com Jerez, San Pedro de Alcántara o Sevilla i està demostrant ser un èxit. "Bàsicament, del que es tracta és d'establir un dia o una franja horària en el que es deixi de banda l'excés d'estímuls visuals i sonors que acostumen a tenir les atraccions i que sensorialment afecten molt a les persones amb TEA", indica la regidora.

La moció de Ciutadans "és una conseqüència natural" de la iniciativa presentada pel partit el març de 2017 per implementar un sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació a través de símbols per facilitar la comunicació, la inclusió i la participació de persones amb TEA, moció que va quedar aprovada en sessió plenària. "Ens agradaria que la mesura s'implantés ja aquest any però entenem que tenim poc marge i caldrà esperar a 2020", ha finalitzat Pujola.