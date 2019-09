Cs proposa crear una mesa de negociació per abordar on han de parar els busos turístics

Ciutadans proposa crear una mesa de negociació per abordar on han de parar els busos turístics. Després d'una ronda de trobades amb els diferents actors implicats en aquesta qüestió, la formació taronja ha demanat avui a l'equip de govern de Girona que es creï una taula per tal de trobar una solució "conjunta".

Fa sis mesos, l'Ajuntament va decidir allunyar els busos turístics del Barri Vell. Va suprimir l'estacionament del carrer Berenguer Carnicer i del passeig José Canalejas i va habilitar dues noves zones: Fontajau i l'estació de busos. Aquesta decisió ha creat una allau de crítiques. Guies de Girona va reivindicar que és «inhumà» que els grups de turistes hagin de baixar del bus a Fontajau i van afirmar que estan rebent «moltes cancel·lacions». D'altra banda, fa unes setmanes uns 280 comerciants de Girona van demanar al consistori que faci marxa enrere i permeti que, de nou, els autobusos puguin deixar i recollir turistes a la zona de la Copa.

Davant de totes aquestes crítiques, Ciutadans ha proposat "trobar una solució conjunta" creant una mesa de negociació. Segons ha explicat el líder de la formació, Daniel Pamplona, la trobada hauria de comptar amb l'Ajuntament, la Universitat de Girona -com a redactora del pla estratègic de turisme-, l'Associació de Veïns del Barri Vell, els guies turístics, l'Associació d'Hostaleria, la FOEG, Asetrans, la FAV i tots els grups polítics de l'oposició.

D'altra banda, la formació també ha demanat que de forma provisional i imminentment es permeti que els busos turístics puguin carregar i descarregar al carrer Berenguer. Això sí amb un temps limitat d'entre deu o quinze minuts. Una mesura provisional que, segons la formació, s'hauria de dur a terme mentre els tècnics de l'Ajuntament elaborin un informe on es determinin altres ubicacions on podrien descarregar els busos turístics.