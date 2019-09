Un centenar de comensals participen en la Nit dels Càmpings

Un centenar de persones, representants de la majoria d'establiments campistes de les comarques de Girona, van participar ahir en la Nit dels Càmpings Gironins, que, com ja és costum, va tenir lloc al Mas Marroch, a Vilablareix. A la finalització del sopar, estava previst el lliurament del Premi Jaume Genover i Roig, que arribava a la sisena edició.

La nit dels càmpings és molt més que un sopar on anualment es troben els empresaris gironins del sector. És sobretot un esdeveniment creat per a l'intercanvi d'opinions i d'idees entre empreses i proveïdors del sector càmping, així com amb els representants de l'administració pública competents en matèria turística.

La nit, en fi, va ser una perllongació de la llarga jornada prèvia, i els empresaris dels càmpings van continuar parlant del Brexit i de la caiguda de Thomas Cook, si bé ara entre les viandes i els vins que servia l'establiment dirigit pels germans Roca.