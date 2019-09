Salt millorarà la seguretat i el mobiliari del parc del sector de les Teixidores

Salt millorarà la seguretat i el mobiliari del parc del carrer de les Teixidores. L'equip de govern (ERC i JxSalt) es va comprometre ahir en el ple municipal a realitzar millores en aquest espai, arran d'una moció presentada pel grup municipal del PSC.

El regidor socialista, Ferran Fernández, va denunciar que el parc «es troba en una situació preocupant» per la «degradació» que presenta, les «zones de perill» que té i els «actes incívics» que s'hi produeixen. «Algunes famílies han deixat de jugar al parc», va afirmar Fernández. Els socialistes van posar sobre la taula algunes de les queixes que els hi han fet arribar els veïns de la zona. «La tanca metàlica està destrosada, les zones verdes i jardineres estan plenes de brutícia i sense manteniment i algunes de les fustes que hi ha sobre el canal estan aixecades, podrires i amb cargols que sobresurten», va relatar el regidor socialista.

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori, Àlex Barceló, va admetre que aquest parc necessita una rehabilitació i que l'equip de govern ha «observat una sèrie de millores a fer». «No és només un tema de manteniment, sinó que cal tenir en compte que aquest parc té 24 anys i s'hi han fet poques inversions», va apuntar.

Segons va recordar Barceló, l'equip de govern va reservar una partida anual de 100.000 euros per a la rehabilitació de places, espais públics i pipicans, on s'inclou el parc en qüestió. «Ja s'ha començat a treballar en aquesta zona», va afirmar el tinent d'alcalde. Barceló també va detallar que engegaran un projecte participatiu amb els veïns de la zona per tal de decidir com serà aquest espai, així com quin tipus de mobiliari i zones esportives i lúdiques hi haurà.

L'equip de govern va votar a favor d'aquesta moció dels socialistes que es va aprovar també amb els vots de VOX. D'altra banda, IPS-CUP es va abstenir per «falta d'informació» i perquè van trobar que alguns dels punts del document eren «confusos».



Pisos socials i Endesa

D'altra banda, en el ple també es va donar compte la sol·licitut d'adherir-se al conveni de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que té amb les entitats financeres per poder adquirir habitatge per tanteig i retracte. Salt treballa en la compra d'uns 96 pisos, una inversió que ascendiria fins als 3,8 milions d'? i que es finançarà a través d'un crèdit amb l'Institut Català de Finances.

En aquest punt, el portaveu del PSC, Joan Martín, va criticar que no s'hagi elaborat un document de viabilitat d'aquest projecte, ja que l'adquisició d'aquest crèdit podria «afectar greument» l'endeutament de l'Ajuntament. Barceló va contestar que el deute és menor i que «no suposa un endeutament directe» per l'Ajuntament, sinó que és a través de la Gestora Urbanística Nou Salt.

D'altra banda, en el ple també es va tirar endavant la moció d'exigir a Endesa «la retirada de l'amenaça d'efectuar talls de llum» a aquelles famílies vulnerables que tenen deutes amb la companyia. Aquest punt va ser aprovat amb els vots d'ERC, JxSalt i el PSC; mentre que VOX i IPS-CUP es van abstindre. Els cupaires van admetre que s'hauria de ser «més estricte» amb la subministradora.

A l'inici del ple, Viñas va dedicar unes paraules a l'operatiu d'ahir que va acabar amb detencions de membres del CDR. L'alcalde va defensar que «l'independentisme és un moviment pacífics i no terrorista» i que «l'actuació judicial» pretén «crear un clima d'avís i d'amenaça». Paraules que van «repugnar» als tres regidors de VOX, els quals van abandonar el ple durant el discurs de Viñas. «Com s'atraveix a fer una intervenció sense tenir absolutament cap mena d'informació de les detencions, parlin quan acabi el judici», va afirmar el líder del grup, Sergi Fabri. El PSC també va considerar que el discurs no era «pertinent».