Guanyem vol que Girona dediqui un carrer o plaça a Neus Català

Guanyem Girona vol que Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis tingui dedicat un carrer o una plaça a la ciutat de Girona. Català va ser militant del PSUC i l'any 1939 va creuar la frontera fugint de la repressió franquista amb 180 nens orfes. A França va integrar-se a la Resistència contra l'ocupació nazi fins que finalment va ser capturada i deportada a Ravensbrück. Un cop alliberada va retornar a París per continuar la lluita antifranquista des de la clandestinitat. Va morir l'abril d'aquest any a l'edat de 103 anys després d'haver estat homenatjada amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or de la Generalitat.

Xevi Montoya, regidor de la formació, ha lloat el paper com a "lluitadora republicana incansable" de Neus Català, "una dona catalana admirada internacionalment que durant més de 80 anys va plantar cara al feixisme allà on se'l va trobar".

Per tal que el procés continuï endavant, Guanyem Girona ha tornat a demanar al govern que designi els membres de la comissió del nomenclàtor per "avançar cap a una ciutat que reti homenatge a la memòria històrica i que posi fi als biaixos de gènere". Actualment només el 7% dels carrers de Girona tenen nom de dona mentre que el 41% estan dedicats a homes. D'altra banda, Montoya ha recordat que el nomenclàtor de la ciutat de Girona encara honora títols nobiliaris com la Plaça Marquès de Camps o el carrer Marquès de Caldes de Montbui, sent "com a mínim discutible i discordant amb els valors de la societat gironina del segle XXI".

El partit de l'oposició ha entrat una instància a l'Ajuntament amb la petició. Posteriorment la comissió del nomenclàtor -encara per constituir- l'haurà de validar i finalment el ple municipal aprovarà la incorporació del nom. El ple del consistori del passat gener va aprovar una modificació del reglament del nomenclàtor que instava a reservar dues terceres parts dels noms nous a dones.