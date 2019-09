Un grup d'ecologistes talla el trànsit de la plaça Catalunya de Girona

Un grup d'activistes d'ecologistes ha tallat aquesta tarda durant més d'una hora la l'accés a la plaça Catalunya de Girona. Dividit en dos grups han impedit l'entrada a la plaça des del carrer del Carme i des de la plaça Pomeu Fabra amb pancartes i bicicletes. L'objectiu era denunciar la inacció política i reclamar la pacificació de la ciutat. Els activistes pertanyien al col·lectiu Rebel·lió o extinció i han fet l'acció dins de la Setmana de lluita per la justícia climàtica. Els talls de trànsit eren intermitents. Algun conductor s'ha encarat amb els joves hi ha hagut empemtes. entre els qui han participat als talls hi havia diversos regidors de Guanyem Girona.