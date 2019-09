Girona impulsa un espai per treballar la salut emocional dels joves

L'Ajuntament de Girona engega aquest curs el projecte Parèntesi. La proposta, que es portarà a terme des del Centre Jove de Salut, està destinada a joves d'entre 18 i 25 anys i vol esdevenir un punt de trobada per tractar aspectes relacionats amb la salut emocional, relacional i afectivosexual.

La Tània Hors, de 23 anys, és una de les joves que participaran en la primera edició del grup. «Vaig començar fa uns anys venint a les sessions individuals perquè no em trobava gaire bé emocionalment. Ara, amb aquest treball en grup, espero sortir de la meva zona de confort, conèixer gent nova i saber opinions diferents de la meva per créixer com a persona», va explicar ahir la Tània en la presentació del projecte.

Les sessions es faran de forma mensual, el segon dimecres de cada mes a partir del 13 de novembre. El grup serà obert, amb un mínim de tres persones i un màxim de quinze, i treballarà amb joves que visquin, estudiïn o treballin a Girona. Les sessions partiran d'un enfocament reflexiu amb base a dinàmiques vivencials.

El projecte Parèntesi s'inclou dins de la línia de treball de suport a joves que el Centre Jove de Salut va engegar fa uns anys amb la iniciativa Mares joves i que va ampliar l'any passat amb la Habilitats per la vida.

El grup Mares joves té l'objectiu d'acompanyar durant l'embaràs i la criança joves de fins a 25 anys. L'any passat el projecte va tenir un grup estable d'unes quatre persones que van assistir, de forma setmanal, a les sessions. Una llevadora dirigeix, guia i dona suport a les joves. La Paula Serra, de 19 anys, va assenyalar ahir que hi ha «moltes noies de la meva edat que són mares i no tenen ningú amb qui parlar-ne. Aquest grup m'ha ajudat a superar i acceptar el fet de ser mare».

El grup Habilitats per la vida està adreçat a nois i noies d'entre 13 i 16 anys i pretén potenciar l'autonomia dels joves i ajudar-lo a adaptar-se al seu entorn. En Luca Z. i la Clara A., tot dos de setze anys, van formar part del grup l'any passat i van coincidir a assenyalar que les sessions els han «ajudat en temes d'autoestima i en les relacions personals» i ho recomanarien a tothom.