Faran un gran espai d'esbarjo al barri de Mas Ramada de Girona

Els treballs per urbanitzar una zona del barri de Mas Ramada per fer-hi un espai lúdic i d'esbarjo per en aquest sector de Girona Est han començat fa uns dies. Concretament, les actuacions es porten a terme en un terreny al darrere de l'edifici del número 29 del carrer del Guadiana.

Es tracta d'una superfície d'una gran extensió i les actuacions, que duraran quatre mesos, es porten a terme en diferents fases. En primer lloc, s'enderrocarà el paviment actual i s'instal·laran columnes d'enllumenat públic. Posteriorment, s'adequarà el terreny per condicionar-lo als diferents usos veïnals.

Aquest va ser un dels projectes escollits pels veïns de Mas Ramada en els pressupostos participats del 2016. «Amb aquesta actuació es podrà recuperar per al barri un terreny important que es destinarà a espai públic i que, per tant, permetrà que els veïns i veïnes del sector tinguin una zona més d'interacció, oci i cohesió social», ha destacat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí. L'empresa adjudicatària de les obres és Xavier Alsina SA i l'import d'adjudicació és de 33.255,07 euros.