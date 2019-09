Endesa cedeix tres centres de transformació als artistes del Monar'T

Endesa ha cedit tres centres de transformació ubicats a cavall entre Girona i Salt perquè es puguin decorar artísticament en el marc de la primera edició del monar'T, el festival anual de Murals i d'Art Urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural per subratllar la riquesa i la diversitat cultural dels veïns de tots dos municipis. El Monar'T neix com una iniciativa comunitària que busca la implicació de tothom, tant en l'àmbit associatiu d'entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d'administracions, com en l' individual, d'artistes i de veïns implicats. Se celebra del 23 al 29 de setembre, durant els quals una vintena d'artistes faran 16 intervencions, i la col·laboració de la companyia pretén revertir «l'impacte estètic de les infraestructures elèctriques» dels espais públics, alhora que generar una reflexió al voltant de la ciutat.