Cs exigeix que es permeti als busos parar a La Copa mentre es troba una solució

Ciutadans va exigir a l'equip de govern de Girona que permeti als busos turístics parar a La Copa mentre es troba una solució al «descontentament» que ha generat el canvi d'estacionament. Així ho va demanar ahir el líder de la formació taronja, Daniel Pamplona, en roda de premsa a la seu del partit.

El grup municipal vol que de forma imminent es permeti que els autocars puguin carregar i descarregar al carrer Berenguer Carnicer amb un temps limitat d'entre deu o quinze minuts i que després vagin a aparcar a Fontajau. Una mesura provisional que, segons la formació, s'hauria de dur a terme mentre s'estudiïn altres punts on els busos puguin parar a prop del centre històric.

«Aquesta és la principal demanda que ens han fet arribar els actors implicats en aquesta qüestió», va explicar el líder de Cs a Girona, Daniel Pamplona. La formació ha mantingut aquests dies reunions amb els guies turístics i els veïns i comerciants de la zona. Trobades on han pogut copsar el «descontentament» que ha generat el canvi d'estacionament dels autocars que arriben a Girona carregats de turistes.

Fa sis mesos, l'Ajuntament va decidir allunyar els busos turístics del Barri Vell. Va suprimir els estacionaments del carrer Berenguer Carnicer i del passeig José Canalejas i va habilitar dues noves zones: Fontajau i l'estació de busos. Una decisió que ha generat diferents crítiques.

A l'agost, l'Associació de Guies Turístics de Girona va afirmar que és «inhumà» el camí que han de fer els grups turístics, sobretot aquells on hi ha persones grans, entre l'aparcament de Fontajau i el Barri Vell. També exposaven la complicació de creuar la ciutat amb un grup de 50 persones, en el cas de parar a l'estació.

D'altra banda, fa unes setmanes uns 280 comerciants de Girona van demanar al consistori que faci marxa enrere i permeti que, de nou, els autobusos puguin deixar i recollir turistes a la zona de La Copa. «Els comerciants ens han traslladat que han patit un descens de vendes de fins a un 25%», va afirmar ahir Pamplona.

Davant d'això, Cs exigeix a l'Ajuntament que deixi aturar els busos turístics a La Copa de manera provisional i paral·lelament que els tècnics municipals elaborin un informe en el qual es detallin les diferents ubicacions a la ciutat que puguin servir com a punt de càrrega i descàrrega de passatgers. En aquesta línia, Pamplona va exposar la necessitat de «reorganitzar els grups de turistes» fent «un control d'entrades i sortides de la gent al Barri Vell».



Equilibri entre turisme i veïns

«No podem criminalitzar el turisme allunyant-lo del centre», va afirmar Pamplona, afegint que a la vegada s'ha de «respectar el descans dels veïns del Barri Vell». És per aquest motiu que per Ciutadans la solució passa per crear una taula de negociació per abordar «de forma conjunta» on han de parar els busos turístics, i no «unilateralment com va fer l'equip de govern i sense atendre criteris tècnics».

Segons va explicar Pamplona, la trobada hauria de comptar amb representants de l'Ajuntament, la Universitat de Girona -com a redactora del Pla Estratègic de Turisme-, l'Associació de Veïns del Barri Vell, l'Associació de Guies Turístics, l'Associació d'Hostaleria, l'agrupació de Comerços de Girona Centre, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), l'Associació de Transports de Girona (Asetrans), la Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV) i tots els grups polítics de l'oposició de l'Ajuntament.

Pamplona també va criticar que «davant del descontentament» JxCat «no hagi fet cap canvi després de sis mesos». «La postura de l'equip de govern és que aquesta és una bona mesura i d'aquí no es mouen», va afirmar Pamplona.