Comencen a posar els punts de suport dels llums de Nadal de Girona

L'empresa que ha de col·locar els llums de Nadal a la ciutat de Girona ja ha començat amb els treballs previs. Aquests dies estan posant els màstils i els cables extensors que han de servir com a suport de les figures que s'il·limunaran durant les festes de Nadal. L'empresa Iluminaciones Ximénez serà l'encarregada per novè any consecutiu de la col·locació i desmuntatge de la il·luminació nadalenca. El preu és de 266.563 euros i, tal com establien les bases del concurs, haurà de predominar el llum de color groc, en diferents tonalitats. En total, s'hauran de posar il·luminaciói en 23 barris i un arbre de 15 metres d'alçada a la plaça Catalunya, S'obriran el 23 de novembre i el 6 de gener serà el darrer dia que estaran en funcionament.