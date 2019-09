Girona mantindrà la limitació de 47 parades de castanyes per les Fires

L'Ajuntament de Girona mantindrà la limitació del número de parades de venda de castanyes i panotxes de les Fires i Festes de sant Narcís. En total seran 47 parades. Es tracta de la mateixa xifra que l'any passat. En els darrers anys, les sol·licituds havien crescut en excés i l'any 2016 es va decidir posar un límit perquè es va considerar excessiu, per exemple, que es posessin quasi 70 punts de venda, que és la quantitat de sol·licutuds d'un dels darrers anys.

Fa pocs dies, el regidor de Cultura i Fires, Carles Ribas, i representants de les persones interessades es van reunir i es va arribar a l'acord de mantenir aquesta quantitat. La majoria de venedors, tradicionalment, han estat veïns del barri de Font de la Pólvora. A més, s'assignaran uns llocs concrets on es podran posar les parades, com també s'ha establert els darrers dos anys.

En la reunió es van recordar els documents que s'han d'omplir i la normativa a seguir, com ara que no hi hagi menors venent castanyes. Després de Fires hi haurà una reunió amb totes les parts implicades per valorar-ho tot i començar a preparar el funcionament de les sol·licituds per a l'any 2020.