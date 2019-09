Esquerra Girona creu que cal potenciar el transport públic i reforçar els aparcaments dissuasoris

El grup municipal d'Esquerra a Girona considera que cal potenciar el transport públic i reforçar els aparcaments dissuasoris per tal d'aconseguir una mobilitat més sostenible. En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la formació proposa iniciar les negociacions per a la redacció del nou Pla de Mobilitat. Segons la regidora del grup Annabel Moya, cal que la nova versió se centri en dos eixos clau: la mobilitat sostenible i la necessitat de connectar l'àrea urbana.

Moya considera que cal apostar des de l'Ajuntament pel transport públic per fer-lo més pràctic i accessible. "Això implica actualitzar el servei del bus urbà i adaptar millor les freqüències i recorreguts a les necessitats de la gent", relata en un comunicat.

La regidora també defensa un impuls a la Girocleta, revisant-ne l'horari, estudiant la creació de noves parades i reforçant les més properes a punts clau com centres educatius o espais culturals. "En general, hem de fer de Girona una ciutat més amable amb les bicis, i per això necessitem una xarxa de carrils bici que permeti desplaçar-se per tota l'àrea urbana de forma àgil i segura". Amb la popularització de la bicicleta elèctrica, els republicans també consideren important preveure en el nou Pla la instal·lació de punts de càrrega arreu de la ciutat.

Paral·lelament, Moya creu que cal reforçar els aparcaments dissuasoris per pacificar el trànsit i rebaixar les emissions de CO2 a la ciutat. "L'experiència d'altres ciutats demostra que aquests aparcaments són exitosos quan estan ben connectats amb la resta de barris, i per això caldrà acompanyar-los de busos llançadora freqüents i d'estacions de Girocleta". Els republicans creuen que la prioritat és consolidar l'aparcament del Mas Gri, però deixen la porta oberta a crear-ne de nous en altres accessos de la ciutat.

Totes aquestes mesures tenen un mateix objectiu: "reduir el nombre de desplaçaments amb automòbils privats". Amb això, segons la regidora republicana, no només es respondrà "a la situació d'emergència climàtica en què vivim", sinó que també "es millorarà la salut pública", ja que fins a "un 80% dels indicadors de salut són determinats per l'entorn". "Una mobilitat més sostenible implica més i millor vida pels nostres fills", explica.



Implicació de l'àrea urbana

D'altra banda, el portaveu d'ERC Quim Ayats considera que el nou Pla ha de servir també per relligar els diferents barris de la ciutat i els seus equipaments, però també el conjunt de l'àrea urbana. "Hem de deixar de pensar Girona com una ciutat de 100.000 habitants i començar a pensar-la com una àrea urbana de 150.000. El Pla de mobilitat ha de partir d'un treball cooperatiu amb el nostre entorn per oferir opcions de mobilitat sostenible i àgil entre els diferents municipis que formen la trama urbana", explica Ayats.

Segons el portaveu republicà, l'actualització del Pla de mobilitat és vital per definir una Girona a mig i a llarg termini. "L'actual Pla, de 2014, no s'ha acompanyat d'una diagnosi clara de quina ciutat es vol. S'estan tapant forats, però falta un projecte de quina mobilitat volem. Volem pacificar la ciutat? Volem tornar el protagonisme als vianants?", es pregunta el portaveu republicà.

Ayats posa l'exemple del carrer Barcelona. "Amb l'objectiu de reduir el trànsit rodat a la zona s'ha fet un aparcament dissuasori a Mas Xirgu, però sempre està buit perquè està mal connectat i és poc pràctic. El nou Pla ha de servir per lligar i donar coherència a aquestes accions i al mateix temps dotar la ciutat i l'àrea urbana d'uns objectius i un full de ruta clars".



El Pla de Mobilitat actual, amb mesures pendents

Així mateix, Moya lamenta que mesures importants del Pla actual estiguin encara pendents, com la instal·lació de certs carrils bici, l'ampliació de l'horari nocturn dels serveis de tren o el pla de camins escolars segurs, "a les quals cal sumar la baixa execució del Pla de voreres", que els republicans van negociar amb l'equip de govern en els últims pressupostos.

Moya creu que la Setmana de la Mobilitat hauria estat un bon moment per generar debat sobre els reptes pendents i per provar noves accions de cara al futur, com ara reduir un carril o limitar el trànsit en alguns punts o augmentar la freqüència d'autobusos en d'altres. En conseqüència, els republicans proposen donar el tret de sortida a les negociacions del nou Pla de Mobilitat per assegurar que tots aquests temes es posin damunt la taula. "Les persones amb dificultats de mobilitat, com la gent gran o amb discapacitats físiques o motrius, han de poder accedir i gaudir de l'espai públic en les mateixes condicions que la resta de ciutadans, i per això és vital comptar amb la seva participació a l'hora de definir quin plantejament de mobilitat volem", conclou Moya.