El defensor de la ciutadania de Girona ha acabat el mandat però no el relleven

«Amb il·lusió vaig assumir la responsabilitat d'aquesta institució fa deu anys arran de la proposta del consistori presidit en aquell temps per l'exacaldessa Anna Pagans. I al llarg d'aquests anys he intentat complir amb honestedat, dedicació i responsabilitat la tasca que se'm va confiar». Aquest és part del discurs que va fer l'encara defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, en el que era el seu discurs de comiat al càrrec, durant la sessió plenària del 3 de maig d'aquest any. També va exposar que «algú havia dit que un síndic o defensor, exercint les seves funcions, no podia fer amics, sinó que hauria de fer enenemics».

Aquell dia, els grups municipals no van poder acabar les intervencions perquè el defensor va patir un infart mentre escoltava els regidors des d'un racó del saló de plens i va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital Josep Trueta.

Advocat laboralista, va iniciar el seu període al capdavant de l'Oficina del defensor de la ciutadania el 14 d'abril de 2009, substituïnt Maria Teresa Seseras, que havia estat al càrrec nou anys i mig, des del 19 de gener de 2000.

Llorente encarà té la baixa mèdica i manté el càrrec en funcions mentre l'Ajuntament no designa una nova persona per al càrrec. Màxim podia estar al càrrec durant dos mandats de cinc anys i uns 28.761 euros bruts mensuals.

Tot i que Llorente està de baixa l'Oficina del defensor continua funcionant perquè hi ha diverses persones de l'equip que continuen fent, amb normalitat, les tramitacions de les queixes de la ciutadania. I a Llorente també se'l pot veure, de tant en tant, al saló de les Espases, com es coneix la sala on hi té el despatx, per supervisar les tramitacions.

Ara per ara, des de l'Ajuntament de Girona només s'ha inidicat que no hi ha cap data prevista per trobar un substitut a Llorente. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, inicialment s'havia previst un relleu pràcticament immediat i hi havia un nom sobre la taula però la proximitat de les eleccions municipals i la manca de consens necessari, en un càrrec com aquest, van provocar que es retirés aquest nom. Era l'advocada Marta Alsina Conesa, germana de l'exregidora d'ERC Cristina Alsina.