El PSC acusa ERC i Guanyem de permetre la «inacció» del govern de Madrenas

El grup municipal del PSC de Girona ha acusat ERC i Guanyem de permetre la "inacció" del govern de l'alcaldessa Marta Madrenas. Els socialistes han denunciat avui en roda de premsa que en aquests 100 primers dies de mandat no s'ha dut a terme cap qüestió important. "Hem evidenciat una paràlisi d'aquest govern i un abandó de la gestió del dia a dia de la ciutat", ha afirmat la portaveu del PSC, Sílvia Paneque.

Des del punt de vista dels socialistes, Guanyem i ERC estan "permetent que l'Ajuntament avanci amb una inèrcia somorta". "ERC ha bloquejat sistemàticament qualsevol alternativa de govern i les abstencions de Guanyem han permès que aquest govern funcioni d'aquesta manera", ha afirmat Paneque. Com a exemple ha posat l'aprovació del cartipàs, on les dues formacions es van abstenir i van permetre l'aprovació d'aquest document.

Per exemplificar aquesta "paràlisi" del govern de JxCat, els socialistes han posat sobre la taula diferents qüestions "que no s'estan abordant". És el cas de l'augment dels robatoris, els pisos turístics, el futur del parc científic, la reforma de la carretera Barcelona, el nou Hospital Trueta o la transformació de la plaça de Catalunya en un espai exclusiu pels vianants.

D'altra banda, Paneque també ha destacat que en aquests 100 dies de mandat "encara no existeix un Pla de Mandat". "La situació actual de la ciutat de Girona és tràgica; no sabem cap a on anem perquè no coneixem les directrius per aquest mandat de l'equip de govern", ha afirmat Paneque.



"Sembla un govern en funcions"

Davant d'això, els socialistes han afirmat que "cal un canvi de 180 graus" de l'equip de govern de l'Ajuntament per acabar amb aquesta "paràlisi absoluta". "Als plenaris no s'està debatent res, només s'acorden tràmits administratius; és com si hi hagués un govern en funcions", ha afirmat la portaveu socialista. Per canviar la situació, Paneque considera que és necessari "un consens" de totes les formacions polítiques per tirar endavant els grans reptes de Girona.



A l'oposició

Preguntada sobre si sobre la taula hi ha la idea de presentar una moció de censura contra Madrenas i presentar un govern alternatiu amb Guanyem com van proposar els socialistes en un inici, Paneque ha descartat aquesta situació. "No té cap sentit seguir amb aquesta idea perquè ara l'escenari és un altre", ha assegurat la portaveu, afegint que en aquests 100 dies han pogut copsar com hi ha "un govern en minoria amb poca ambició, una Esquerra Republicana que bloqueja qualsevol alternativa de govern i un Guanyem que a través de les abstencions permet que aquesta situació es perpetuï". La socialista considera que "el més coherent" és que expliquin que no estan a l'oposició, sinó al costat del govern.