Posen cendrers casolans als carrers de Salt

«Per un Salt més net, tira la burilla aquí», es pot llegir en diversos cendrers casolans fet amb llaunes i pots que una persona, Marta V., ha anat col·locant en diversos punts de Salt. Ja n'havia posat a diferents barris de Girona, com ara a Sant Pau i a Sant Narcís. La iniciativa busca conscienciar els vianants que tirne les burilles a terra i reivindicar que l'Ajuntament també en posi. Ha decidit fer-ho a Salt perquè a vist que a Girona, la gent els utilitza. Altres missatges són "«No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta», «Les burilles viatgen cap a rius i mars, tira-la aquí», «Gràcies per no tirar-me a terra» o «L'arbre no és un cendrer. Gràcies».