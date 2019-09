Impulsen una iniciativa comunitària d'art urbà a Can Gibert i Sta. Eugènia

Presentaciˇ de la iniciativa que es farÓ a Santa EugŔnia i Can Gibert.

Diverses entitats i veïns de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla han impulsat la celebració del primer festival Monar't, que tindrà lloc del 23 al 29 de setembre. Es tracta d'una iniciativa comunitària que té com a objectiu mostrar i posar en valor diferents espais públics dels dos barris a partir de l'art urbà.

L'Ajuntament de Girona col·labora amb aquesta proposta cultural i social, que comptarà amb un total de setze intervencions a càrrec d'una vintena d'artistes. El regidor de Sostenibilitat i Participació i regidor dels dos barris ha assenyalat que «cal destacar el valor de projectes com el Monar't, que són capaços de fer sorgir la identitat comunitària i reforçar-la, a través de la implicació dels veïns i veïnes en la millora del barri mitjançant un exercici artístic i de cohesió social».

L'embrió del festival es va gestar en la jornada de primavera del Monar't, que va tenir lloc el 25 de maig passat i durant la qual es va fer un mural col·lectiu a la plaça d'Isabel Vilà i Pujol. El disseny estava compost per un skyline d'edificis representatius de les 79 nacionalitats que configuren el teixit veïnal de Santa Eugènia i Can Gibert.El nom del festival, Monar't, és una declaració d'intencions de la mateixa proposta, ja que a part de vincular-se a l'art identifica la identitat comuna de Santa Eugènia i Can Gibert a partir de les hortes i la sèquia Monar.