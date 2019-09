Girona programa una cinquantena d'activitats en els espais joves aquesta tardor

na cinquantena de propostes ompliran d'activitat els espais joves de la ciutat aquesta tardor. L'Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i El Güell Espai Jove han programat una oferta formativa, cultural i lúdica àmplia entre els mesos d'octubre i desembre de 2019. A partir de dilluns que ve, dia 23 de setembre, ja es podran fer en línia les inscripcions a totes les activitats programades, que van des de cursos, tallers, xerrades i debats fins a sessions de cinema, concerts i mostres artístiques, entre altres.

L'Estació Espai Jove centra la seva activitat bàsica en proporcionar als joves les eines adequades per tal que puguin afrontar el seu futur amb garanties i tinguin els recursos suficients per a aquells moments en què han de prendre decisions transcendentals. Amb aquesta premissa s'ha presentat la desena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón", així com les aules d'estudi de batxillerat, els grups de conversa en diferents idiomes o les diverses activitats dirigides a ajudar els joves que vulguin iniciar processos d'orientació. També s'ha programat un concert de Joan Colomo, el dia 29 d'octubre, en el marc de les Fires de Sant Narcís.

Els Químics Espai Jove ofereix novament una extensa oferta formativa de cursos i tallers d'èxit escolar i orientació acadèmica. També durant el mes d'octubre s'hi podrà visitar l'exposició "Febre del divendres nit", amb l'objectiu de conscienciar els joves sobre les conductes de risc associades a les nits de festa i estimular-los a fer-ne una reflexió crítica.

Seguint la seva línia estratègica, El Güell Espai Jove ha programat un seguit d'accions per fomentar la formació, participació i ocupació dels joves dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. Cal destacar les formacions orientades a l'àmbit professional i un gran nombre de cursos i tallers i, de caire més lúdic, les activitats esportives o les sortides del grup excursionista jove.