Girona triarà el circ de Fires de nou per concurs després de no fer-ho l'any passat

L'Ajuntament de Gir0na ha decidit tornar a obrir un concurs públic per escollir el circ de les Fires de Sant Narcís. L'any passat, el consistori no va triar cap circ. Va ser just l'any que a la Cúpula de les Arts s'hi va programar el circ Charlie Rivel, en un solar privat. El consistori gironí considerava que no hi havia cap espai municipal prou gros sense afectar una gran zona d'aparcament. Aquesta decisió va provocar la queixa del circ Històric Raluy, que havia previst presentar-se al concurs. Finalment, va decidir aixecar la carpa, durant el dies de les Fires de Sant Narcís, a Sarrià de Ter.

No obstant, amb la Cúpula a la ciutat peruana de Lima, aquest any no hi ha oferta circense i l'Ajuntament ha decidit obrir de nou l'opció a qui hi estigui interessat. La licitació s'obrirà en breu i la ubicació serà la que va acollir la carpa de circ l'any 2017, un solar entre els cinemes Ocine i el König la Font, que habitualment és un aparcament gratuït. Aquell any, l'oferta guanyadora va correspondre a Il Circo Italiano. El 2017 havia estat el primer any en què l'Ajuntament feia un concurs, obligat per una llei estatal. Anteriorment s'escollia l'oferta que es considerava més adient sense aquest sistema d'elecció.

L'any 2017 havia estat l'any posterior a la polèmica entre l'alcaldessa, Marta Madrenas, i els responsables del Circ Raluy Legacy per un cartell que es va considerar sexista.

Les Fires han estat històricament un escenari privilegiat per als circs. En diferents espais de la Devesa, com la plaça de les Botxes o el Camp de Mart, hi ha hagut circs. També un parell de circs simultàniament i, fins i tot, tres alhora, com l'any 1964 amb l'estada dels circs Continental, d'Hiver i Roma. Més recentment, hi havia hagut carpes a la plaça Miquel de Palol i al costat del pont de Fontajau.

Des de fa uns anys, però, hi ha hagut diferents polèmiques. L'any 2004, el Circ Cric va llogar un espai privat, l'interior de la plaça de braus, per portar-hi els seus espectacles, ja que l'Ajuntament era partidari que només hi hagués un circ a la ciutat i ja n'havia triat un altre.

L'any 2008, l'Ajuntament va optar per Il Circo di Venezia. El Circ Raluy, que ja tenia lligats els contractes per als seus espectacles es va acabar instal·lant, aquells dies, a Salt perquè no volia perdre els diners del contractes i perquè volia ser a prop de la capital, que estava en plenes festes. El 2011 sí que n'hi va haver dos. I tots dos autoritzats. El Raluy es va ubicar a la plaça Assemblea de Catalunya i el circ italià, a Fontajau.