Volen posar una barrera per regular l'accés a la zona de bany de la Pilastra de Salt

L'Ajuntament de Salt ha estat la seu aquest matí d'una reunió de treball per acordar una solució a la problemàtica que s'ha patit aquest estiu a la zona de bany de la Pilastra, amb importants aglomeracions de vehicles que han col·lapsat el carril bici. A la trobada presidida per l'alcalde del municipi, Jordi Viñas, i on també hi ha assistit l'alcalde de Bescanó i representants dels consorcis de les Vies Verdes i del Ter, s'ha decidit apostar per la col·locació d'una barrera que reguli el pas a la zona i que eviti les concentracions de cotxes. En aquest sentit i per tal d'aplicar aquesta solució, també s'ha acordat demanar una reunió amb el departament d'Infraestructures que va ser el responsable de les obres de millora de la carretera N-141, una actuació que ha facilitat l'accés en vehicle a la Pilastra. Segons han explicat els assistents a la trobada, dins els acords amb Infraestructures hi havia la possibilitat d'actuacions complementàries com seria la instal·lació de la barrera.

La trobada que s'ha dut a terme aquest matí entre totes les administracions implicades es va acordar durant el mes d'agost per tal de trobar solucions a la problemàtica que s'ha patit aquest estiu per l'accés i estacionament incontrolat de vehicles al voltant de la zona de bany de la Pilastra. La situació ha provocat que fins i tot les bicicletes que circulen per la zona hagin patit dificultats per passar pel carril habilitat.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "amb la regulació dels vehicles que poden accedir a la zona solucionarem els problemes que s'han generat enguany i que han provocat algunes situacions que a partir d'ara es podran evitar". Viñas afegeix que "estem parlant d'un carril on les bicicletes i els vianants ha de ser absolutament prioritaris".

A banda de la instal·lació de la barrera, es treballarà també per aplicar mesures de control a l'accés a les deveses per altres punts i, d'aquesta manera, disminuir l'arribada de vehicles a la zona de la Pilastra.



Valoració positiva

A l'hora de fer una valoració de la trobada, Viñas afirma que ha estat molt positiva i afirma que "totes les parts implicades hem tingut clar des del primer dia que calia trobar una solució i la coordinació ha estat total. En una situació com la de la Pilastra, que afecta diversos municipis i administracions de l'àrea metropolitana, queda clar que la col·laboració és bàsica i així ho hem demostrat donant una resposta conjunta en poques setmanes".

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, també destaca que "davant d'una problemàtica greu com hem patit durant l'estiu ben aviat hem posat fil a l'agulla per trobar una solució per tal d'evitar que no es torni a repetir la situació d'enguany".

A banda dels alcaldes de Salt i de Bescanó, a la reunió de treball també hi han assistit el president del Consorci Vies Verdes, Eduard Llorà, els gerents dels consorcis de Vies Verdes i del Ter, Àngel Planas i Ponç Feliu respectivament, així com tècnics de les administracions implicades.