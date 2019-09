El vigilant de nit, una figura de convivència i seguretat

Més del 85% de les persones que van respondre l'enquesta de Diari de Girona volien que hi haguessin vigilants de nit o serenos a la capital de comarques gironines. Des de les vuit del vespre a l'hivern o dos quarts de deu a l'estiu, els veïns tindrien constància de tenir dos treballadors municipals caminant i vigilant al barri fins a la matinada, mentre són a casa després de la feina i es disposen a anar a dormir. Auxili i atenció a les persones, acompanyar gent gran en cas d'urgència, auxiliar algú en dificultats, informar de deficiències o d'incidències en enllumenats o contenidors i, sobretot, avisar la Policia Municipal en cas d'actituds incíviques o delictives i els serveis sanitaris en casos d'emergència. La immensa majoria dels gironins i gironines consideren que seria positiu que, abans de tancar les finestres, es pogués saludar dues persones al carrer de confiança, que tinguessin l'encàrrec de l'Ajuntament de Girona de vetllar pel barri a les nits.

Això no obstant, la majoria dels grups polítics van oposar-se a aquesta proposta del PSC i, d'aquesta manera, el vigilant nocturn a Girona de moment no serà possible. Ciutadans i ERC varen votar-hi en contra per una excusa idèntica: volen més Policia Local. El grup municipal que va iniciar la contractació de nous agents de la Policia Local, quan va ser al govern, va ser el PSC. I hem estat els que més hem insistit que cal incrementar amb trenta persones més el cos de la Policia Local durant els pròxims quatre anys. Les dades de seguretat d'aquest mes de setembre demostren que la inseguretat creix a Girona. Ara bé, que hi hagi més Policia Local no té res a veure amb els vigilants nocturns. N'hi podria haver 10 o 50 o cap a Girona i la Policia Local podria tenir els efectius que tingués, independentment d'aquesta qüestió. Per tant, votar que no als vigilants nocturns perquè es vol més Policia Local simplement no té cap sentit, en tant que una cosa no té a veure amb l'altra. El govern de JxCat va veure ben clar que si hi votava en contra no hauria d'aplicar aquesta proposta, així que va escollir el camí més fàcil per continuar sense fer gaire res davant de la situació d'inseguretat que s'està enquistant a Girona.

Al nostre entendre, l'Ajuntament de Girona hauria de fer un esforç per saber trobar oportunitats laborals per a persones de Girona, que trobessin en el municipi oportunitats per accedir-hi en concursos oberts i que el mèrit sigui l'únic camí per obtenir el lloc de treball. N'hi hauria d'altres com pintors o jardiners que ajudessin a tenir un espai públic de qualitat a tots els barris. Però el de vigilant nocturn ens sembla especialment apropiat. Ho és perquè actua en unes hores concretes en què falta personal municipal, té una feina molt pròxima als veïns i veïnes, amb qui mantindria complicitat i un diàleg permanent. La Policia Local, a més, mereix tenir col·laboradors directes sobre el territori per avisar-los abans que passin les coses, i en molts ajuntaments aquesta figura hi funciona bé des de fa mesos i anys. Ha estat només una moció i el nostre grup hi insistirà més endavant, perquè és un bon projecte, té bons resultats i insisteix en la idea que els gironins són els que tenen cura de Girona. Tots. Sense exclusió.