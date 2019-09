La Generalitat veu «insostenible» la gratuïtat de l'autopista AP-7

El conseller de Territori, Damià Calvet, va avisar ahir al Govern espanyol que serà «insostenible» alliberar de peatge el tram de l'AP-7 que venç el pròxim 31 de desembre sense pensar com es finança el manteniment d'aquesta via.

En una compareixença al Parlament, Calvet es va referir així al tram de l'AP-7 entre Tarragona i València, la concessió de la qual correspon a Abertis i venç a finals d'any. El tram entre Tarragona i la Jonquera de la mateixa autopista finalitza la seva concessió el 31 d'agost del 2021.

El conseller va reivindicar la conveniència d'implantar un sistema de vinyeta a Catalunya, una espècie de tarifa plana anual que permetria l'ús del vehicle per a totes les vies ràpides sense haver de parar-se a pagar en cap barrera d'autopista. No obstant això, Calvet va recordar que aquest sistema hauria de coordinar-se amb l'Estat i va admetre que, amb l'actual Govern en funcions i la perspectiva de noves eleccions a Espanya, «tot queda a l'aire».

Així, doncs, Calvet va donar per fet que el Govern espanyol arribarà a desembre «sense res gaire preparat» i «molt probablement aixecarà les barreres» de peatge en aquest tram de l'AP-7. A partir de llavors, Calvet va alertar que el finançament serà «insostenible» i «alguna cosa haurem de pensar» per sufragar el manteniment de vies d'altes prestacions com aquesta, perquè –va afegir– la conservació suposa entre 50.000 i 60.000 ? per quilòmetre a l'any.

Segons el conseller, el Govern espanyol afronta aquest problema amb «certa sensació d'improvisació» i sense un model definit, i va urgir a pactar un model basat en el principi que «qui usa» una via d'altes prestacions «paga» i «qui contamina també paga».

A preguntes dels grups parlamentaris, Calvet va comentar que li agradaria que la fi de concessions com la de l'AP-7 fos una «bona oportunitat per implantar un nou model» d'ús de les vies d'altes prestacions