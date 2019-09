Troben un cultiu de 400 plantes de marihuana en un pis de Girona on havien entrat a robar

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 36 anys per cultivar 400 plantes de marihuana en el seu domicili al barri de Domeny de Girona. A l'interior de l'habitatge també van trobar-hi una escopeta semiautomàtica de canons retallats. Els agents el van detenir el 13 de setembre com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de tinença d'arma prohibida.

Els fets van passar cap a tres quarts d'una de la matinada del mateix dia 13 de setembre quan va saltar l'alarma de robatori en un domicili del carrer Riera Gàrrap de Girona. En arribar, els agents van trobar la porta d'accés forçada amb una palanca i la caixa de l'alarma trencada. En entrar per comprovar si l'autor del robatori estava al seu interior, van trobar que a dins hi havia plantes de marihuana. Pocs minuts després va arribar al lloc el propietari de l'habitatge i, després de comprovar que els lladres havien fugit, el van identificar.

Després de tenir l'autorització pertinent, els mossos van fer una entrada i escorcoll a la casa i van trobar un total de 400 plantes repartides en tres habitacions. També van localitzar una escopeta semiautomàtica de canons retallats.

Davant les evidències, els mossos van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i també se li van obrir diligències penals per tinença d'una arma prohibida. La investigació no es dóna per tancada en espera d'identificar els autors del robatori en grau de temptativa. El detingut, amb antecedents, va quedar citat per tal de declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.