La cruïlla de Reggio Emilia reobre demà el trànsit després de 6 mesos i mig d'obres

Estava previst fer-ho en quatre mesos però finalment hauran estat sis mesos i mig el temps que s'haurà necessitat per convertir la rotonda del carrer Reggio Emilia amb el riu Cardener de Girona en una cruïlla reglada per semàfors. Finalment, demà, segons ha confirmat l'Ajuntament, desapareixeran les tanques de les obres que es van posar el 4 de març i tornaran a passar-hi vehicles.

Part del retard es deu a l'onada de calor que es va viure a principis de juliol, quan es van superar els 40 graus. Aquesta temperatures va obligar a aturar durant uns dies les obres, que estaven en ple procés d'asfaltatge. «Per un tema de riscos laborals i de seguretat es van alentir aquests treballs», va explicar aleshores el tinent d'alcaldia de l'àrea de Territori, Lluís Martí. També hi ha tingut a veure la incorporació d'elements tecnològics lligats a la il·luminació.

L'antiga rotonda, en forma de mongeta, feia temps que era motiu de problemes perquè molts vehicles la podien esquivar anant en línia recta i això provocava excessos de velocitat i algun accident.

Per aquest motiu, hi havia hagut queixes veïnals i s'havien aplicat ja algunes mesures correctores com semàfors als vials que desembocaven al vell giratori. També s'hi havien fet controls de velocitat sorpresa per part d'agents de la Policia Municipal de Girona.

Les obres de reforma es van adjudicar a la unió temporal d'empreses formada per Construccions Fusté SA i Àrids Vilanna SLU per 699.424,77 euros, en ser la que va guanyar el concurs públic obert mesos enrere per l'Ajuntament de Girona.

En el projecte hi havia inclòs també la reordenació de l'àrea d'aparcament que hi ha també en un lateral d'aquesta zona, per tal d'integrar-la millor a l'entorn i adequar-ne l'accés, i la reforma del passeig central, que delimita els dos sentits de circulació. En el marc de les actuacions també s'estan substituint els punts de llum existents per nous llums led i ampliant els punts actuals d'enllumenat.

Tot i que les obres estan acabades i ja s'hi podrà circular, encara quedarà pendent fer la plantada d'arbres que es portarà a terme quan sigui l'època adequada per garantir un bon creixement dels exemplars.