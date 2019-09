Fires de Girona 2019: tots els concerts

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la programació musical de les Fires de Sant Narcís d'aquest any, en què es combinen artistes de renom internacional com Asian Dub Foundation, O'funk'illo o Ken Ishii; amb altres de l'escena musical nacional com Oques Grasses, Zoo, Lildami, Buhos, Ramon Mirabet o Bad Mongos.

Enguany les Fires de Girona se celebraran del 25 d'octubre al 3 de novembre.

A l'escenari de la Copa actuaran per dates:

25 d'octubre: President Xai, Illinoise, Fetus i Bad Mongos.

26 d'octubre: Maruja Limon, Oques Grasses i Zoo.

28 d'octubre: Black Music Big Band i O'funk'illo.

31 d'octubre: John Acquaviva, Ken Ishii, Dosem.

1 de novembre: Ira, Asian Dub Foundation i Crim.

2 de novembre: Ramon Mirabet, Lildami i Buhos.

Per l'escenari de Sant Feliu passaran Els Berros de la Cort i Joan Garriga (26 d'octubre); Koko Jean i Carmen 113 (28 d'octubre); Cala Vento i Xebi SF (31 d'octubre); i Morgat Morgat i Pau Vallvé (2 de novembre).

També hi haurà concerts per a tota la família a l'escenari de la Copa (batejat per aquests concerts com la Copeta) amb les actuacions Reggae per Xics ( 26 d'octubre), Ramonets (1 de novembre) i Xiula (2 de novembre).

A més, hi haurà actuacions a l'Auditori de Girona i a l'envelat de la plaça Miquel de Palol (Orquestra Selvatana, el 26 d'octubre, la Maravella el 28 d'octubre i la Principal de la Bisbal el 2 de novembre).

A l'Estació Espai Jove hi actuarà Joan Colomo (29 d'octubre) i hi haurà una extensa programació al Sunset Jazz Club. A més al carrer de les Ferreries Velles hi haurà les actuacions de Diazepunk, Rekovers, Poison Heart, Holy Sinners, Silverflame i Mireia Vilalta, dins de la programació de les Fires populars. A la plaça Sant Pere hi haurà els concerts de Tipuaixí, Gatibu, TCN i punxadiscos dins el Sant Pere Rock de l'1 de novembre.