ATA denuncia l'augment de l'allotjament turístic il·legal dirigit als turistes estrangers

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha detectat un augment de l'allotjament turístic il·legal dirigit als turistes estrangers, sobretot francesos. Els habitatges d'ús turístic associats a l'entitat han registrat aquesta temporada una davallada en l'ocupació de fins al 10 per cent dels turistes procedents de França i ATA ho atribueix, principalment, a l'increment de l'oferta il·legal destinada a aquest col·lectiu. L'Associació ha pogut comprovar que aquests allotjaments, que no compleixen la normativa, s'anuncien en moltes ocasions a través de les xarxes socials, per exemple, mitjançant grups tancats al facebook on molts propietaris d'origen francès lloguen els seus habitatges a turistes del seu país sense cap control de la professionalitat del servei i del producte que s'ofereix al client. ATA considera que, d'aquesta manera, les xarxes socials estan promovent l'allotjament il·legal i ho ha posat en coneixement de la direcció general de Turisme de la Generalitat perquè hi actuï. També s'ha detectat que en ocasions aquests anuncis circulen a través del whatsapp . L'ATA manté que entre els propietaris que s'ha detectat que operen fora de la llei a través d'aquests nous canals hi ha els que no tenen l'apartament donat d'alta al registre oficial de la Generalitat, i d'altres que sí que el tenen registrat però no fan les seves corresponents declaracions a Hisenda i de la taxa turística.

El president de l'Associació, Lluís Parera, assegura que aquestes actuacions estan perjudicant molt la imatge dels professionals que fan les coses ben fetes i també fa especular molt el preu de l'habitatge d'ús turístic. Parera ha denunciat un cop més la passivitat i la inacció de la Generalitat davant la creixent problemàtica de l'intrusisme al sector.

Altres motius que també han pogut contribuir a aquesta davallada del turisme francès, segons ATA, tenen a veure amb el canvi climàtic que ha fet que molts turistes desistissin de venir a la Costa Brava perquè ja han pogut gaudir de bones temperatures a les seves zones. A més, l'Associació ha observat que molts dels que s'allotjaven en apartaments turístics han deixat de llogar perquè han comprat cases. D'alta banda, ATA manté que els episodis conflictius dels últims mesos a França també hi han pogut influir.

A la davallada del turisme francès se suma una disminució del turisme belga que normalment feia llargues estades a la costa brava. Tot plegat ha fet que no s'hagin pogut complir les expectatives d'ocupació al sector, sobretot al mes de juliol, i que no hagi estat una de les millors temporades.

Per contra, el turisme alemany i holandès s'han mantingut. Destaca l'increment registrat del turisme català que ha compensat en bona part la davallada dels clients francesos. El turisme català és el que ha pogut reaccionar més ràpid a les promocions d'última hora. A més, hi ha hagut un augment del turisme italià al sud de la Costa Brava degut a les campanyes específiques de promoció que s'hi ha dut a terme.

En concret, l'ocupació global registrada als apartaments turístics associats a ATA ha estat del 52% al juny ; del 62% al juliol ; i del 83 % a l'agost. Al setembre, s'espera que l'ocupació creixi en relació al mateix mes de l'any passat.

D'altra banda, ATA està detectant fora de la temporada alta una tendència a que les estades dels turistes siguin més curtes.



Sobre ATA

ATA es va constituir el 8 de juny de 1993. L'entitat aglutina 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'ús Turístic i blocs d'Apartaments Turístics.