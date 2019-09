Aena defensa que les taxes de l'aeroport de Girona són 'competitives'

El director general d'aeroports d'Aena, Javier Marín, ha dit que les tarifes de l'aeroport de Girona són "competitives" i ha assegurat que el tancament de la base de Ryanair no comportarà una reducció "important" de vols. Ho ha afirmat en un debat al XIX Fòrum ACAVe que s'ha celebrat aquest dijous a l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB). En la seva intervenció, Marín ha defensat el bon servei de l'aeròdrom i la competitivitat de les taxes, la meitat del que es paga a l'aeroport del Prat. A més ha assegurat que "Girona és important per Ryanair" i ha recordat que "treure la base no significa que marxin". De fet Marín ha pronosticat que la infraestructura gironina seguirà creixent, "més enllà d'aquest fet conjuntural". Alhora, ha defensat que els diners públics que reben les companyies aèries com Ryanair per la seva presència a Girona "estan molt vigilats per Europa".

Marín ha respost així al conseller de Territori, Damià Calvet, que en una compareixença aquest dimecres al Parlament va reclamar més inversions i un canvi de categoria en les taxes d'arribada i una bonificació del 20% en les de sortida.

"Hi ha molts aeroports que no tenen una base vinculada, la base significa que els pilots i tripulació que hi dormen i hi ha avions que dormen a l'aeroport, les rotacions que l'aeroport fa durant el dia surten d'un determinat aeroport, evidentment això afavoreix que hi hagi més volum però no significa que no puguin fer la mateixa ruta sortint d'un altre lloc", ha explicat.

Alhora, ha defensat que els diners públics que reben les companyies aèries com Ryanair per la seva presència a Girona "estan molt vigilats per Europa". Marín també ha precisat que Aena és l'"únic" cas en què el 100% del manteniment de les infraestructures aeroportuàries prové dels usuaris, fet que els obliga a ser "molt equitatius i molt eficients perquè al final si afavorim una companyia aèria estaríem discriminant a una altra companyia". "A més, amb els ingressos d'altres companyies aèries que a la vegada són competidores", ha afegit.

Marín també ha atribuït el fet que Ryanair pugui abandonar la base a la desacceleració que viuen els països emissors, entre ells Alemanya; a la crisi dels Boeing 737 Max i a la incerta del Brexit. "Ens queda per aclarir l'efecte del Brexit, que també està influint en les decisions dels britànics", ha comentat el director general d'aeroports d'Aena, una cautela, ha dit, que també "incideix" entre les companyies aèries. Marín ha detallat que cada any hi ha 45 milions de passatgers entre aeroports espanyols i britànics.

El director general d'aeroports d'Aena també ha explicat que Ryanair és "protagonista" del creixement del trànsit aeri a l'Estat i que un de cada sis vols pertanyen a aquesta companyia.