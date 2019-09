Salt Reunió entre l'Ajuntament i Treball

Representants de l'Ajuntament de Salt i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya s'han reunit per tractar diversos aspectes relacionats a aconseguir més eines per tractar el dia a dia del municipi en aspectes com la formació, la recerca laboral o la comunicació amb les comunitats que viuen al municipi. Per part de l'Ajuntament, encapçalava la trobada l'alcalde, Jordi Viñas, i per la conselleria, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Govern català, Oriol Amorós.