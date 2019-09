La ràdio de Girona tornarà a antena a finals de novembre després d'un any i mig d'absència

La ràdio municipal de Girona tornarà a antena a finals de novembre després d'un any i mig d'absència. L'Ajuntament ha adjudicat a la productora audiovisual Montcau Produccions, operadora de Digital Hits FM, la gestió de l'emissora. Ara només falta que formalitzin el contracte, pas que segons han confirmat les dues parts es durà a terme «imminentment».

La data fixada per reprendre l'emissió és el 26 de novembre, tot i que podria produir-se uns dies abans segons asseguren des de la productora. El nom que tindrà la ràdio municipal encara no està del tot decidit. Sobre la taula hi ha dues opcions molt similars: FM Girona o Girona FM. La decisió només està en l'ordre de les paraules.

El contracte és de dos anys i a un preu de 316.389 euros (amb l'IVA inclòs). Montcau Produccions va ser l'única empresa que es va presentar al concurs públic obert per l'Ajuntament per tal d'adjudicar la gestió de la ràdio municipal. A darrere d'aquesta productora hi ha el gironí David Mir i Daniel Cascales. L'empresa, amb seu a Sabadell i a Banyoles, és propietària de l'emissora Digital Hits FM, que emet a sis punts de Catalunya (a Girona només arriba a Puigcerdà). L'emissora es va quedar algunes de les llicències comercials de COM Ràdio. D'altra banda, també gestionen emissores municipals, com és el cas de la ràdio de Sarrià.

Nous estudis

La ràdio municipal operarà en uns estudis nous, tot i que la productora encara no ha volgut anunciar on estaran ubicats de la ciutat. Tanmateix, ha assegurat que no estaran situats a l'edifici de la Rambla Llibertat des d'on emetia Fem Girona, l'anterior ràdio municipal.

Al novembre farà un any i mig que la productora Girona Ràdio SL –que emetia sota la marca Fem Girona– va posar fi a les emissions, després que s'acabés el contracte i no s'arribés a cap acord amb l'Ajuntament per renovar-lo. A partir d'aleshores, i de manera provisional, l'equip de govern va cedir el servei a Televisió de Girona.

Amb aquest canvi, el consistori va estudiar la possibilitat de municipalitzar el servei, però van descartar aquesta opció per l'alt cost econòmic que suposava (van afirmar que ascendiria el primer any a 363.684 euros, preu que van considerar inassumible per a les arques municipals). Així, es van decantar per donar aquest servei a través de gestió directa amb externalització de serveis, l'opció econòmicament més eficient i la que suposa una inversió menor per part de l'Ajuntament.

Des de llavors, el govern ha treballat en l'establiment de servei públic i el reglament de la ràdio. Un document que, entre d'altres, estableix quin tipus d'actes es cobriran en directe i com es donarà veu a les entitats i als diferents grups polítics. Aquestes clàusules van ser aprovades per ple fa un any.

L'emissora haurà de comptar amb almenys quatre professionals. El pla d'actuacions inclou una dedicació horària mínima de 50 minuts a la setmana per a l'emissió d'espais de participació ciutadana. La llengua catalana serà la que «normalment» s'utilitzarà. Hi haurà un mínim del 25% d'hores de programació de música cantada en llengua catalana i un 10% de música interpretada per joves artistes emergents de la ciutat. La programació haurà de reflectir «la diversitat d'opcions polítiques, socials, lingüístiques, culturals, de gènere i religioses amb participació institucional i social».