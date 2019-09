El PSC reclama un nou Pla de Mobilitat Urbana consensuat amb l'àrea urbana

El PSC de Girona aposta per «una ciutat més accessible i amb mobilitat sostenible». Ha demanat al govern un esforç en la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana consensuat amb l'àrea urbana. «Tenim un Pla que acaba el 2020 i amb un alt percentatge de mesures d'actuació sense acabar, la supressió de les barreres arquitectòniques en alguns barris pràcticament no s'ha iniciat, l'eixamplament de les voreres i enllaços de zones comercials no s'han fet, el pla de camins segurs a les escoles està en procés de redacció en el millor dels casos i hi ha carrers de la ciutat que necessiten un reasfaltatge», ha dit Sílvia Paneque.