Oques Grasses, Zoo, Lildami, Asian Dub Foundation, Cala Vento i Koko Jean, caps de cartell de les fires de Girona

Asia Dub Foundation, Zoo, Oques Grasses, Lildami, Cala Vento i Koko Jean seran els caps de cartell de la programació musical de les Fires de Sant Narcís de Girona. L'ajuntament de la ciutat ha anunciat avui el cartell de la celebració posant l'accés en la seva consolidació com una "oferta de qualitat, eclèctica" i amb la voluntat d'acostar-se a tots els públics. Com és habitual, la Copa serà l'escenari principal de les actuacions, però també n'hi haurà a la Copeta, Sant Feliu, l'envelat i l'auditori. El regidor de Cultura, Carles Riba, ha ressaltat que el programa "supera l'oferta musical d'una festa major i esdevé un aparador de l'aposta per la música de la ciutat, amb actuacions de qualitat, talent del territori i artistes internacionals".

El tret de sortida serà el 25 d'octubre donant protagonisme a la música independent amb els guanyadors del concurs Intro de l'any passat. L'endemà i el dissabte 2 de novembre, serà el moment de portar a la Copa alguns dels grans noms del moment de l'escena musical catalana. Els valencians Zoo –en el que serà el penúltim concert de la seva gira-, els osonencs Oques Grasses –que portaran a Girona el directe de la seva 'Fans del sol'- i el quintet femení Maruja Limón actuaran el dia 26 i el músic de Sitges Ramon Mirabet –que actuarà per primer cop a la Copa-, la banda de Calafell Buhos i el traper terrassenc Lildami ho faran el dia 2.

La música negra i el funk seran les protagonistes de la vigília de Sant Narcís amb els concerts de la Black Music Big Band i els sevillans O'Funk'illo i la música electrònica ho serà el dijous 31 d'octubre, la nit d'EUMES, amb les actuacions de Ken Ishii, John Acquaviva i Dosem. També destaca el concert de Black Music Big Band, una coproducció de l'Ajuntament de Girona i Black Music que repassarà i versionarà diversos temes de Red Hot Chili Peppers.

La banda internacional Asian Dub Foundation, originària de Londres i creada el 1993, serà un dels plats forts de l'edició d'aquest any de les Fires. Els anglesos actuaran el dia 1 de novembre a la Copa, el mateix dia que ho farà el grup de punk-rock tarragoní Crim i el grup de rap de Vallecas Ira.

La programació d'aquest any de l'escenari de Sant Feliu manté l'essència de l'oferta musical de l'espai. La formació gironina de música medieval Els Berros de la Cort i l'exlíder de Dusminguet i La Troba Kung-Fú Joan Garriga hi actuaran el 26 d'octubre; la cantant de soul resident a Barcelona Koko Jean & The Tonics i el grup gironí Carmen 113 el diumenge 28 d'octubre; el duet empordanès Cala Vento i el cantant de Girona Xebi SF el dijous 31 d'octubre, i la banda banyolina Morgat Morgat i el músic i compositor barceloní Pau Vallvé, el 2 de novembre.

L'envelat de la plaça de Miquel de Palol oferirà un any més les propostes de música de ball amb les actuacions de l'Orquestra Selvatana (26 d'octubre), l'Orquestra Maravella (28 d'octubre) i La Principal de la Bisbal (2 de novembre).

Espai per als més petits



Els més petits tindran de nou el seu espai musical a les Fires. Des de fa uns anys, els concerts per a públic familiar s'han convertit en un indispensable de la programació de la festa major de Girona. Aquest 2019 passaran per la Copa Reggae per Xics (26 d'octubre), Els Ramonets (1 de novembre) i Xiula (2 de novembre).

La programació musical es completarà a l'auditori amb les actuacions d'Ismael Serrano (26 d'octubre), Yury Revichí i David Kadouch (27 d'octubre), Omara Portuondo (28 d'octubre), Amaia (31 d'octubre) i Piotr Beczala (1 de novembre), a més del concert "d'escalfament" de les Fires de Sant Narcís d'aquest any que oferirà el grup tarragoní Els Pets el dissabte 19 d'octubre.