Tres associacions denuncien Hinojosa davant el Seprona per contaminar

La Plataforma Prou, l'Associació de Naturalistes de Girona i Poble Actiu de Sarrià de Ter (PAS) van denunciar conjuntament l'empresa Hinojosa per vulnerar els límits de contaminació ambiental al municipi. La denúncia la van presentar a la seu de la Guàrdia Civil de Girona, concretament al Seprona (Servei de Protecció de la Natura). Els veïns han optat per aquesta via en apreciar la «passivitat» de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i la Generalitat per aconseguir que l'empresa aturi la contaminació que provoca aquesta indústria a Sarrià.

Els veïns de Sarrià de Ter s'han plantat davant de la contaminació que genera la fàbrica d'Hinojosa al municipi i ahir a la tarda la Plataforma Prou va presentar una denúncia al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Girona. A l'escrit també s'hi van adherir l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i el partit Poble Actiu de Sarrià de Ter (PAS).

En la denúncia contra la contaminació ambiental que provoca aquesta factoria s'hi han afegit totes les al·legacions que han presentat els veïns i l'Ajuntament de Sarrià en contra de la renovació de la llicència ambiental. Amb aquesta documentació, la portaveu de la plataforma, Elena Costa, va demanar a la Guàrdia Civil que «estigui al cas» i que revisin els nivells de contaminació que evoquen les màquines d'Hinojosa a Sarrià de Ter.

Costa va assegurar que aquesta denúncia arriba després de tres anys d'espera. Al principi comptaven que l'Ajuntament els ajudaria a resoldre els problemes, però «ha anat passant el temps i ningú no ha fet res». Per això van demanar «assessorament» a l'Associació de Naturalistes de Girona. Aquests els van aconsellar denunciar-ho al Seprona i finalment ho van materialitzar ahir.

Elena Costa va retreure que «Esquerra Republicana -que governa a Sarrià de Ter- no pensa fer fora l'empresa» del municipi. Per això han hagut de recórrer a la via judicial. De fet, Costa va recordar que des del primer moment han demanat al govern local que apliqués la normativa vigent sobre contaminació ambiental i olors. Tot i així, «s'ha incomplert de forma sistemàtica i persistent».

Per això van escriure una carta a Gabriel Rufián per demanar-li ajuda, però no en van tenir resposta. També van demanar al president del Parlament, Roger Torrent -que era alcalde del municipi quan es va instal·lar Hinojosa-, que intercedís per garantir el compliment de la normativa. Però, segons Costa, la resposta de Torrent va ser que els veïns havien de tenir paciència.

Per això, Costa va afirmar que la paciència se'ls ha acabat, sobretot perquè la contaminació està afectant la salut dels veïns, més enllà del deteriorament en el medi ambient.