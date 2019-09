Girona i l'Institut Narcís Xifra col·laboren en una iniciativa per restaurar bicicletes abandonades

L'Ajuntament de Girona donarà una desena de bicicletes abandonades a l'Institut Narcís Xifra perquè l'alumnat dels cicles formatius les pugui fer servir com a material d'aprenentatge. L'objectiu de la iniciativa és que els nois i noies dels cicles hi treballin al llarg del curs escolar, restaurant-les i reparant-les, per tal que les bicicletes puguin tornar a funcionar.

Des del consistori ja s'havia fet alguna prova pilot d'aquesta iniciativa anteriorment, amb cessions a altres centres educatius i a l'Oficina Verda de la Universitat de Girona, però aquest és el primer cop que se cedeixen a l'Institut Narcís Xifra i es vol donar un nou impuls a la inciativa. De fet, l'Ajuntament ofereix la possibilitat, tant a entitats sense ànim de lucre com a centres educatius, de demanar la cessió gratuïta de les bicicletes que estan al Dipòsit Municipal de Vehicles per promoure la formació i la conscienciació al voltant de la mobilitat sostenible.

"Dins de la nostra aposta de ciutat per a la mobilitat sostenible, donar una segona vida a totes aquestes bicicletes alhora que contribuïm a l'aprenentatge dels nostres joves i els familiaritzem amb aquests vehicles és, sens dubte, una iniciativa molt interessant i que volem potenciar des de l'Ajuntament", ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública del consistori, Marta Sureda.

Les bicicletes que formen part de la donació són bicicletes que la Policia Municipal ha retirat de la via pública i es traslladen al Dipòsit Municipal de Vehicles. En tots els casos, des de l'Ajuntament de Girona s'instrueix el procediment administratiu corresponent per intentar localitzar-ne les persones propietàries i, en la majoria dels casos, els vehicles no són reclamats per ningú i es guarden al Dipòsit.

L'Institut Narcís Xifra farà servir les bicicletes al centre amb un doble objectiu: per un costat, promoure el projecte ITB (inspecció tècnica de bicicletes) amb la finalitat de fer treballs de manteniment i reparació per part de l'alumnat de secundària, i, per l'altre costat, promoure la mobilitat sostenible com a escola verda.