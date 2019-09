Cent dilluns de perseverança independentista a la plaça del Vi

Faci fred, calor, plogui, sigui estiu o hivern, cada dilluns al vespre diversos centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Vi de Girona per demanar la llibertat dels independentistes presos i el retorn dels que són a l'estranger. Ahir va ser la concentració número 100 i s'hi van reunir unes 300 persones, sota un edifici consistorial il·luminat amb el color groc.

Les convocatòries les fa sempre Girona Vota, que cedeix la paraula a alguna entitat. Ahir va ser el torn de les persones encausades de la campanya 21 raons, en referència a les 21 persones imputades pel tall de les vies del TAV en l'aniversari de l'1 d'octubre. En nom de tots va parlar Jordi Alemany, membre del secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana i militant de Poble Lliure i de la Intersindical-CSC, per a qui la Fiscalia demana cinc anys de presó. Està acusat de desordres públics, ultratge a la bandera espanyola, atemptat contra agents de l'autoritat, lesions i danys. Alemany va destacar que era «un orgull de perseverança saber que seguim omplint la plaça i seguim dempeus» i va recordar que la plaça del Vi és «un emblema de lluites», com la proclamació de la república l'any 31.

La seva causa, va dir, «mostra la cara més fosca de la repressió però també la més combativa», com la Caputxinada de la UdG, «la tancada per demostrar que desobeint s'eviten detencions». Alemany també va criticar els Mossos d'Esquadra, de qui va dir que són «la paradoxa de l'autonomisme», «no estan al nostre costat» i «són com el Barça: els jugadors tenen més poder que la directiva». Va lamentar la «petició desproporcionada de la Fiscalia per unes protestes majoritàriament festives», però va recordar que «les seves amenaces de presó no ens han de fer por». «L'Estat collarà amb repressió i violència, nosaltres hem de persistir per no cedir al xantatge», va insistir.

Abans havia parlat Sergi Font, en nom de Girona Vota. Font va recordar que fa cent setmanes del 16 d'octubre del 2017, la data de la detenció dels Jordis i «700 nits que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart dormen a la presó». «Que estiguem aquí té mèrit i sentit. Diem que no a un exercici de repressió: l'estat espanyol està aplicant la norma de voler espantar, de dir a la gent que no ho faci, perquè té el poder de tancar-nos a la presó», va continuar. «Nosaltres sortint cada dilluns estem dient que no tenim por, que no ens creiem el seu poder i les seves mentides», va dir Font. I va esmentar els encausats de la campanya 21 raons: «Fa 8 mesos van intentar callar la ciutat que dia rere dia sortia als carrers i declarava persona non grata Enric Millo. Van voler posar un altre exemple de repressió irracional a 21 persones per protestar, sortir al carrer i exercir drets fonamentals», va dir en referència als 21 encausats. Marc Blasco va tocar el Cant dels Ocells que els assistents canten sempre canviant-li la lletra en record dels presos i abans d'entonar Els Segadors per cloure l'acte, Font va apuntar que «un estat autoritari es combat amb cultura, mobilització i unitat», i va demanar als assistents que estiguin atents per «quan surti la sentència, perquè es demanarà mobilització constant».