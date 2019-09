Els recreadors dels Setges estrenen la bandera de la Croada Gironina

Primer dia de la festa que reviu els Setges Napoleònics que va patir la ciutat de Girona. La jornada va servir per poder veure per primera vegada una rèplica de la bandera de la Croada gironina –l'original està exposada al Museu d'Història de la ciutat. La reproducció, que ha anat a càrrec de l'historiador David Vivó, recupera la bandera que els gironins van fer després de la victòria contra el francès en el primer setge de la ciutat, i que representa sant Narcís com a general de la Croada gironina. La presentació es va fer a la sala Ferran Agulló. Durant la jornada es va fer una representació del Gran Dia de Girona. D'altra banda, avui, a les ribes del Ter, es podrà veure un plànol del Gran Dia de Girona, obra de Jordi Pericot, i una recreació de la mort del General Jouber a mans de Joan Clarós.