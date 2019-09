Girona multa gairebé 500 cotxes en cinc mesos per aparcar a Canalejas

Un conductor volta amb el cotxe per aparcar a la zona exclusiva per a veïns del Barri Vell del passeig Canalejas.

L'Ajuntament de Girona ha multat quasi 500 vehicles en cinc mesos per aparcar sense permís al passeig de Canalejas de Girona. L'espai està habilitat des del mes de març per als veïns del Barri Vell amb distintiu de residents, però sovint hi aparquen vehicles que no disposen de l'autorització.

Fins al mes de març, l'espai, juntament amb el carrer Berenguer Carnicer, estava reservat per a l'aparcament d'autobusos turístics. L'obligació de l'Ajuntament, a partir d'aquella data, d'aparcar aquests vehicles a l'estació d'autobusos o a l'aparcament del pavelló de Fontajau va servir per alliberar aquest punt.

Aleshores l'Ajuntament va decidir permetre exclusivament l'estacionament al passeig Canalejas als residents del nucli antic, un barri on hi ha moltes dificultats per estacionar vehicles si no es disposa d'aparcament privat. En total, van ser creades 29 noves places.

Des de l'1 de març hi ha hagut alguns veïns que s'han queixat que hi ha vehicles sense permís que deixen el vehicle allà i que això els deixa sense plaça a ells. No obstant això, la Policia Municipal passa sovint per la zona: segons dades facilitades per l'Ajuntament, quan encara hi havia els autobusos només es van interposar 19 denúncies (12 al gener i 7 al febrer). En canvi, al març –amb la mesura ja posada en funcionament– se'n van posar 78, i a l'abril les multes van ser 132. Al maig, la xifra va pujar fins a 159 i, a partir d'aquí, l'activitat sancionadora va començar a baixar, ja que al juny van posar-se 79 denúncies i al juliol, 29. De març a juliol, doncs, 477 casos.

Des del consistori s'ha apuntat que des que es va posar en marxa la iniciativa per ubicar els busos discrecionals a l'aparcament del pavelló de Fontajau, «primer es va fer una campanya informativa als vehicles que aparcaven allà» i, «a continuació, es van començar a denunciar els que infringien les mesures». En aquest sentit, fonts municipals assenyalen que «es va començar de forma més intensiva i, tal com es va explicar en el seu moment, després de l'estiu, s'han d'analitzar els primers mesos de funcionament de la iniciativa i veure si cal reajustar alguna cosa».

Tot plegat està previst que es faci en una reunió, a finals d'aquest mes, en què hi seran presents tots els actors implicats, des de veïns fins a representants del sector turístic, així com membres de l'equip de govern i dels grups de l'oposició.