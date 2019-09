El barri Devesa-Güell de Girona està de festa. L'expresidenta de l'associació de veïns i actual regidora per ERC a l'Ajuntament de Girona Maria Àngels Cedacers va fer la lectura del pregó de la Festa Major ahir a la tarda. Durant tot el dia hi va haver diferents activitats infantils, percussions, capgrossos i sardanes, entre d'altres. Per avui, s'han previst una caminada fins a les Deveses de Salt, un partit de bèlit a la plaça de les Botxes, un vermut swing i un dinar popular a la Rosaleda.