El pavelló de Fontajau acull una festa pel dia de la Independència d'Hondures

El pavelló de Fontajau acull avui una festa per commemorar el dia de la Independència d'Hondures organitzada per la Asociación Social Cultural de Honduras en la Provincia de Girona. La celebració comptarà amb les actuacions musicals d'El Chevo, Lin Coust i JCP, així com tindrà lloc una exhibició de balls tradicionals a càrrec del grup Balan Kan. Paral·lelament, hi haurà gastronomia tradicional d'aquest país centreamericà, així com mostres d'art, concursos i sortejos. A diferència d'altres anys, a la celebració d'avui no hi haurà desfilada pels carrers de Girona.