Guanyem Girona planteja una aposta "valenta" per la mobilitat sostenible

Guanyem Girona ha aprofitat el marc de la setmana europea de la mobilitat, que se celebrarà del 14 al 27 de setembre, per reivindicar una aposta valenta per una ciutat que avanci cap a una mobilitat sostenible. La regidora Cristina Andreu ha remarcat els beneficis en salut, seguretat i en qualitat de vida que aportaria aquesta aposta.

Tanmateix, la plataforma municipalista ha qüestionat el contingut "insubstancial" de la setmana de la mobilitat organitzada per l'Ajuntament, que s'iniciarà amb una activitat que consisteix en anar a "Escoltar ratpenats a la Devesa" i que inclou diverses passejades. Andreu considera que aquestes activitats lúdiques haurien de "complementar plantejaments més atrevits que descobreixin a la ciutadania que una altra forma d'entendre la mobilitat a Girona és possible."

En aquest sentit, la regidora de Guanyem ha apuntat que ha trobat a faltar algun pla pilot de mobilitat on la ciutadania recuperi temporalment places i carrers. Andreu també ha suggerit algunes propostes que es podrien haver implementat, com per exemple la gratuïtat del bus durant un dia, tallers que informin sobre els beneficis de la bicicleta elèctrica o la implantació de plans pilot de vies escolars segures que facilitin el trasllat de la mainada mitjançant vehicles sense motor. "Dia a dia veiem ciutats més grosses i amb un relleu més complex que el nostre experimentant amb els seus carrers per convertir les ciutats en espais més segurs, sans i sostenibles", ha apuntat Andreu, que ha lamentat "l'oportunitat perduda de descobrir a la ciutadania durant una setmana que Girona és una ciutat prou flexible com per ser repensada".

Guanyem considera que les polítiques en mobilitat que s'estan fent a Girona continuen ignorant l'ordre de prioritats que hauria de regir el desenvolupament de la ciutat: primer els vianants, seguidament les bicicletes, en tercer lloc el transport públic i per últim els cotxes, que s'han d'anar relegant progressivament de l'espai públic. Finalment, des de Guanyem observen una "falta de visió estratègica i de futur" al govern municipal que dificulta la transformació de Girona en una ciutat amable.