El Festival internacional Elefant d'Or de Girona homenatjarà el circ rus

La 9a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona celebrarà els 50 anys de la primera actuació d'un col·lectiu d'artistes de circ russos a Catalunya. El Festival, que es realitzarà a Girona del 13 al 18 de febrer celebrarà tal efemèride amb actes de diversa naturalesa i la presentació en exclusiva a Europa de les noves grans atraccions del circ rus.

A diferència d'altres països europeus, a l'Estat espanyolel prestigiós circ soviètic va arribar especialment tard degut al franquisme que posava traves a l'actuació d'artistes procedents de règims comunistes. No va ser fins a la tardor del 1970 que els barcelonins van poder aplaudir, sota la coberta del Palau d'Esports del carrer Lleida, una primera delegació del cèlebre Circ de Moscou. L'experiència va resultar un èxit aclaparador que fou repetit per la mateixa promotora, Feijóo-Castilla, al cap de 3 anys. Noves companyies de circ rus van visitar Catalunya el 1977 i 1992.



Donació a Moscou del seu vestuari



Tot plegat s'ha donat a conèixer a la capital russa, Moscou, que cada primera quinzena de setembre esdevé anualment el punt de trobada dels professionals del món del circ en ocasió de la celebració dels seus dos festivals internacionals. El passat cap de setmana es va viure la 18a edició del Moscow International Youth Festival-Contest in Circus Art sota la cúpula del Circ Nikulin i avui arrenca el 7è World Festival of Circus Art "IDOL" al Circ Bolshoi, l'altre circ estable de la capital.

L'equip de Circus Arts Foundation va aprofitar aquesta destacada concentració d'amants i professionals del sector per a convocar la Presentació Oficial a l'estranger del projecte "Circusland, el Palau internacional del Circ" que preveu obrir les seves portes abans del proper estiu en el complex de l'antiga abadia benedictina de Sant Pere de Besalú.

La presentació, que va coincidir amb la Diada, es va realitzar al saló d'Actes de la Casa de la Unió d'Artistes de Circ de Rússia i va tenir un colofó d'especial emotivitat i transcendència: una vintena de les primeres figures del circ soviètic van lliurar a la fundació catalana els seus vestits d'artista i estris de pista per a la seva conservació i exposició a les sales del futur Circusland. Es tracta de les grans llegendes del prestigiós circ rus com els mags Emil Kio i Yury Kukes, els pallassos Yuri Kuclachev i Andrey Nikolaev, els genets Sarbat Begbudi o germans Zapashny, els malabaristes Evgeny Bilyauer, Valentin Chernov i Serguey Ignatov, el cosac Tamerlan Nugzarov, la trapezista Natalia Jigalova, els ensinistradors Pavlenko, Eradze, Timchenko, Durov o Filatov, el perxista Leonid Kostiuk o l'equilibrista Oleg Izossimov. En agraïment al seu gest cadascun d'ells va rebre una de les primeres medalles d'or de Circusland, l'espai que ja es perfila com l'equipament de referència mundial en l'àmbit del patrimoni circense.