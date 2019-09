El PSC de Girona denuncia que l'Ajuntament ha donat de baixa 48.000 euros per ajuts a famílies monoparentals

El PSC de Girona ha denunciat que el govern de Junts per Catalunya ha donat de baixa una partida per subvencions a famílies monoparentals d'aproximadament 48.000 euros. "Aquesta partida era una línia de subvenció per a l'IBI de les famílies monoparentals que vam posar en marxa quan estàvem al govern. Ara Junts per Catalunya dona de baixa les quantitats que no s'han usat en lloc de revertir-les en polítiques per a les mateixes famílies monoparentals. És pràcticament la totalitat de la partida, ens preguntem si s'ha informat a totes les famílies monoparentals de Girona d'aquesta línia d'ajudes" ha explicat la regidora socialista Sílvia Paneque.

"Es calcula que hi ha prop d'un miler de famílies monoparentals a la ciutat de Girona i diversos estudis i dades acrediten que una gran part d'elles pateixen pobresa o estan en risc d'exclusió social, és per aquesta raó que no entenem com aquests diners no reverteixen de nou en ajudar a aquestes famílies" ha afegit Paneque.

Paral·lelament el PSC de Girona exposa que ha estat coneixedor que unes 80 famílies l'any 2018 s'han beneficiat de la mesura introduïda pels socialistes a les ordenances fiscals entorn de la subvenció de l'Impost de Béns Immobles per a les persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social de l'Oficina Municipal d'Habitatge el seu habitatge buit. L'import de la subvenció és l'equivalent al 50% de la quota de l'IBI i s'hi destina fins a un màxim de vint mil euros. La subvenció de l'IBI a les 80 famílies que han posat a disposició el seu pis durant el 2018 ha estat aproximadament de 10.000 euros.

El PSC va votar afirmativament a les ordenances municipals pel 2019 després que s'acceptessin un seguit de demandes socials per a les famílies, una de les quals va ser la de proposar que la subvenció sobre l'IBI de les persones que posessin a disposició el seu pis per a la borsa municipal fos del 50%. "Estem satisfets de les xifres de 2018, però creiem que hi ha marge perquè el 2019 hi hagi més famílies beneficiades i més pisos disponibles per a la borsa municipal. És molt important que l'Ajuntament sigui capaç de fer arribar la informació a tots els propietaris sobre les garanties i els incentius que ofereixen les administracions per posar a lloguer el seu pis amb un lloguer just" ha explicat la portaveu socialista, Sílvia Paneque.