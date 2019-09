La venda de xuixos es dispara

La venda de xuixos va créixer un 20% de mitjana la tardor i l'hivern passat, segons dades del Gremi de Pastisser de la Província de Girona. Fins i tot, aquest increment s'ha percebut en pastisseries d'indrets més enllà de les comarques gironines, com a la mateixa ciutat de Barcelona o al Delta de l'Ebre. El sector estima que l'augment es deu a la celebració de l'Any del Xuixo. Així ho ha explicat avui el matí el comissari de l'esdeveniment, Salvador Garcia-Arbós, acompanyat per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer.

La ciutat de Girona tancarà l'Any del Xuixo aquest diumenge amb la celebració de la 18a edició de la Marxa del Xuixo. El comissari de l'esdeveniment ha destacat algunes de les activitats que s'han organitzat aquests últims mesos, sobretot entre setembre del 2018 i març del 2019, com el Concurs del Millor Xuixo del Món. "El més important de l'Any del Xuixo és que la gent s'ho ha pres com un projecte propi, i això és el gran èxit d'aquesta iniciativa. Des de l'Ajuntament, estem contents i satisfets per haver aconseguit divulgar i fomentar el xuixo com una part del nostre patrimoni", ha subratllat l'alcaldessa.

El mateix Garcia-Arbós serà el guia de la Marxa del Xuixo d'aquest any, caminada popular que la Fundació Oncolliga Girona organitza des de fa divuit anys i que enguany se celebrarà aquest diumenge, dia 15 de setembre. L'objectiu de la marxa, que és apta per a totes les edats, és promoure els hàbits saludables i recaptar fons per a ajudar les persones malaltes de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. En aquest sentit, l'alcaldessa de Girona ha remarcat que "és important" posar en valor i fer visible entitats com la Fundació Oncolliga, "que treballen intensament per les persones més vulnerables".

En aquesta edició de la Marxa del Xuixo, els participants faran un itinerari d'uns 7 km que arrencarà a les 10 del matí a la pista esportiva del CREC, a Sant Daniel, en direcció a la Font del Ferro i després s'enfilarà cap a Montjuïc, passant per davant de dos obradors, el de la Pastisseria Reverter i el de Casa Moner. Tot seguit, els caminants tornaran al Barri Vell de Girona, on es farà una petita aturada al carrer de la Cort Reial, en el punt on es trobava l'antiga pastisseria Puig, el lloc on es creu que va néixer el xuixo l'any 1918. El recorregut acabarà al mateix lloc on havia començat, a la pista del CREC, on s'oferirà un xuixo a tots els assistents, gentilesa dels gremis de pastissers i flequers de Girona. La inscripció costa 5 euros i es pot fer el mateix dia de la marxa des d'una hora abans de la sortida (de 9 a 10 del matí) o bé a través del web d'Oncolliga.