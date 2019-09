Cs veu la incorporació d'un assessor d'alcaldia a Sarrià "una mesura compensatòria pels mals resultats d'ERC"

El grup municipal de Ciutadans de Sarrià de Ter considera que la incorporació d'un assessor d'alcaldia és "una mesura compensatòria pels mals resultats obtinguts d'ERC". La portaveu de la formació taronja, Mari Pau García, creu que aquesta figura "curiosament s'ha creat per col·locar el número 7 de la llista d'ERC que no ha sortit escollit". Els republicans han passat de 9 regidors el 2015 a 6 el 2019.

Garcia qüestiona en un comunicat la contractació d'aquest càrrec de confiança perquè "només és una maniobra per assegurar un sou públic a un militant que no ha sortit escollit regidor". En aquest sentit, també ha retret al PSC "que participi d'aquesta martingala" perquè "la seva abstenció és el que ho va fer possible". I és que dels cinc partits amb representació municipal a Sarrià, només ERC va votar a favor de crear aquesta figura "feta a mida per al seu militant" i els socialistes, "que podien haver votat en contra per frustrar aquesta maniobra, es van abstenir per facilitar-li les coses a ERC".

Per a García, l'actitud del PSC "justificant aquestes martingales demostra que és la crossa del separatisme". Al seu entendre, li ha regalat un sou públic a una persona que no va ser escollida regidor pels veïns de Sarrià "però que rebrà la remuneració dels impostos dels veïns de Sarrià".