El canvi climàtic i el Brexit, eixos del Congrés dels càmpings gironins

El canvi climàtic i el Brexit són dos dels principals eixos del segon Girocamping Pro, el Congrés Professional del turisme i càmping, que se celebrarà dimecres 25 de setembre, a l'Auditori-Palau de Congressos de Girona. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Càmpings de Girona, està adreçat als professionals del món del càmping i del turisme en general.

Es comptarà amb 27 empreses participants, un 17% més que l'edició anterior, que se situaran al hall de l'Auditori. També hi haurà un espai gastronòmic i es duran a terme activitats de networking.

La inauguració del segon Girocamping Pro serà a les 9 del matí. Durant les primeres hores de la jornada s'han previst diverses ponències sobre qüestions de gran interès per al sector turístic com són el canvi climàtic i el Brexit. Aquests són dos elements claus que portaran al sector a reformular les temporades turístiques.

El programa l'encapçala la ponència "És el canvi climàtic una amenaça per al sector turístic?" que anirà a càrrec del cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier. Des de l'Associació expliquen que el món del càmping i el sector turístic han d'estar preparats per afrontar els canvis que suposarà un augment de les temperatures i la inestabilitat climàtica en una destinació de sol i platja com és la Costa Brava.

Una altra de les ponències destacades de la jornada se centrarà en les conseqüències del Brexit per al sector turístic. Aquesta ponència anirà a càrrec del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, que parlarà, entre d'altres, de l'aposta de l'administració pública davant aquesta qüestió.



Més temàtiques

Al segon Congrés també es parlarà de les tendències turístiques d'una destinació també de primer nivell com Croàcia. La xerrada anirà a càrrec de la responsable de qualitat del grup turístic Valamar Group i professora de la Universitat de Rijeka, Josipa Cvelic Bonifacic. D'altra banda, el gerent del Consorci Vies Verdes de Girona, Àngel Planas, exposarà durant el Congrés els projectes d'ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines i els avantatges que suposaran per al sector turístic gironí.

El programa del congrés també inclou la presentació del primer esborrany del Llibre Blanc del Càmping a Catalunya, que ha de dibuixar l'actualitat i cap on vol i ha d'evolucionar el sector. Els responsables de l'estudi per part d'Eurecat i el grup de recerca IAM_IAR_Escola d'Arquitectura, Campus LaSalle de la Universitat Ramon Llull presentaran els primers resultats. L'assistència al Congrés és oberta a tothom i gratuïta, només cal portar l'acreditació impresa que es pot descarregar a la web de campings in girona.



Premi Jaume Genover i Roig

El segon Gironcamping Pro es clourà amb la Nit dels càmpings gironins i l'entrega del Premi Jaume Genover i Roig que enguany arriba a la sisena edició. Aquest premi reconeix la tasca de les persones que han contribuït amb el seu esforç al posicionament del sector com a proveïdor no només d'allotjaments de gran qualitat sinó d'experiències innovadores.