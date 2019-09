Arrenca el curs escolar a les comarques gironines amb 123.282 alumnes i més professors

El curs escolar arrenca a les comarques gironines amb 123.282 alumnes, una xifra lleugerament inferior a la registrada l'any passat quan n'hi van haver 123.358, i 9.172,5 docents, 41,5 dotacions més que el curs passat. Entre aquestes xifres, destaca l'increment d'estudiants que inicien la formació post obligatòria. En concret, aquest 2019-2020 seran 317 grups repartits en una dotzena de centres de les comarques de Girona. Tot i això, nombre de professors segueix pràcticament igual que l'any passat, 113. Pel que fa a les novetats d'aquest curs, hi haurà tres nous centres: l'institut de Sarrià de Ter (Gironès), el Sant Quirze de Lloret de Mar (Selva) i l'Institut-Escola de Castelló d'Empúries (Alt Empordà).

Aquest dijous comencen les primeres classes per a molts dels 123.282 alumnes gironins. Una dada lleugerament inferior a la registrada el curs passat, quan n'hi va haver 123.358. El que sí que creix és el nombre de docents.

Per aquest curs 2019-2020, hi haurà 9.172,5 docents, 41,5 dotacions més. En total, aquest dijous obren les seves portes 453 centres públics repartits per tota la demarcació i tres d'ells ho faran per primera vegada. Es tracta de l'Institut-Escola de Castelló d'Empúries, que és el resultat de la fusió entre l'escola El Bruel i l'Institut d'Empuriabrava; l'Institut Sant Quirze de Lloret de Mar, que començarà amb dos grups de 1r d'ESO i el de Sarrià de Ter, que ho farà amb quatre grups de 1r d'ESO.

El centre de Castelló d'Empúries passa a ser el cinquè que fa servir aquesta fórmula que combina estudiants d'infantil, primària i secundària en el mateix lloc. Des del Departament d'Educació ja han avançat que aposten per aquest model i que la xifra anirà incrementant de manera progressiva.



Més alumnes de formació post obligatòria



Pel que fa al nombre d'alumnes, destaca un increment d'estudiants que comencen la formació post obligatòria. En concret, aquest 2019-2020 seran 317 grups repartits en una dotzena de centres de les comarques de Girona. El nombre de professors segueix pràcticament igual que l'any passat, 113.

Aquesta crescuda també s'explica per l'increment de l'oferta formativa que s'ha fet des del departament. Aquest curs s'afegeixen vuit estudis més als 77 que ja hi havia l'any passat, i deixen en 85 el ventall de possibilitats de la demarcació.

Entre les noves opcions, hi ha el CFGM de conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural que es fa a Torroella de Montgrí i Salt, el de Jardineria i Floristeria a la Bisbal d'Empordà o el de Condicionament Físic a Salt.



Pràcticament els mateixos barracons



Per altra banda, aquest curs es mantindrà pràcticament el mateix nombre de barracons. En concret, n'hi haurà 304 a tota la demarcació, un menys que el curs anterior. Educació n'ha tret onze a diversos centres -Anglès, Bescanó, Blanes, Campdevànol, Cervià de Ter, Llagostera, Pals i Vidreres -, però se n'ha afegit als nous centres que han entrat en funcionament com a mesura "provisional".