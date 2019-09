Els reis presidiran l'acte de lliurament de premis de la FPdGi a Barcelona

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) celebrarà el seu desè aniversari al Palau de Congressos de Barcelona en un acte on es lliuraran els premis i que presidiran els reis, la princesa d'Astúries i la infanta. Els actes, que l'any passat es van celebrar a Vilablareix, es traslladen definitivament a la capital catalana tal i com ja van anunciar la fundació el mes de desembre.

La cerimònia de lliurament dels guardons als cinc premiats serà el dilluns 4 de novembre i continuarà l'endemà amb una jornada d'activitats. Els guardonats d'enguany són el neuròleg i emprenedor Ignacio H. Medrano (Premi Empresa), el matemàtic Xavier Ros-Oton (Premi Recerca Científica), l'emprenedora social Begoña Arana (Premi Social) i el director d'escena Rafael R. Villalobos (Premi Arts i Lletres). En aquesta edició, a més, es reconeixerà per primera vegada la tasca d'una persona a escala mundial amb el nou Premi Internacional, que és per a la cofundadora de l'organització internacional Humanity Crew, Maria Jammal. Durant el llarg d'aquest any, la Fundació ha anat anunciant els guardonats.

El Patronat va acordar en una reunió ordinària el mes de desembre celebrar la gala d'enguany a Barcelona. Una trobada on van assistir els reis Felip i Letizia. L'any passat la cerimònia es va celebrar al Mas Marroch de Vilablareix després que l'Ajuntament de Girona els denegués la utilització de l'Auditori perquè s'hi feien obres. Des de la fundació, però, van assegurar inicialment que es mantindria la reunió del Patronat a Girona prevista per al juny però, finalment, es va suspendre al·legant motius d'agenda.

Els actes començaran el dilluns 4 de novembre amb la cerimònia de lliurament de premis als cinc guardonats d'enguany i la presidiran els reis, la princesa d'Astúries i Girona i la infanta Sofia. Coincidint amb el desè aniversari, l'esdeveniment també comptarà amb la presència de Manuel Campo Vidal, Alberto Cairo, Beatriz Martín Padura, Julio Montes, Álex López, Javier Cañada, José Conejos, Marta Romo, Ana Torres, Maria Batet o Xavier Verdaguer, a més de la periodista Julia Otero i l'il·lusionista Jorge Luengo per a les diferents sessions que es faran l'endemà.