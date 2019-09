L'abat de Montserrat beneeix la nova imatge de la parròquia de Sta. Eugènia

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va tornar ahir a casa seva, Santa Eugènia de Ter, per participar en diverses activitats de la festa major d'aquest barri gironí. Josep Maria Soler va beneir una imatge que hi ha alçada en una paret exterior de la parròquia, i que respon a una figura de còrtex de santa Eugènia, que s'il·lumina a la nit.

L'escultura és obra d'Isaac d'Aiguaviva (Pere Romagós), l'artista que ja va fer una imatge per a l'interior de la parròquia i que es va inaugurar l'any passat, en un acte on va ser present el bisbe de Girona, Francesc Pardo. Aleshores, l'artista, deixeble de Domènec Fita, va proposar una imatge exterior i li va esmentar que li faria il·lusió que pogués ser beneïda per l'abat de Montserrat, fill de Santa Eugènia. La imatge ja estava instal·lada feia un temps però ahir es va poder beneir, sota una pluja fina i la protecció d'un reguitzell de paraigues de colors. Als presents se'ls va distribuir un punt de llibre on es pot veure la imatge.



Un talp per als gegants

Posteriorment, Josep Maria Soler va presidir l'eucaristia ja a l'interior de la parròquia i en sortir va beneir una nova figura de la colla gegantera del barri, un talp, en referència a una llegenda creada per Jaume Prat sobre aquest animal a les hortes. Per acabar, hi va haver un vermut popular i els presents van poder ballar al ritme de la música dels gegants.

Tot plegat, en el darrer dia de la festa major de Santa Eugènia, que va incloure també un campionat de petanca i va servir per cloure un extens programa d'activitats que havia començat el 6 de setembre.