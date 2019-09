Un crit a la «unitat» i a «tornar» a creure en el procés centra l'acte institucional de Girona

Un crit a la «unitat» i a «tornar» a creure que la independència de Catalunya «és possible» va centrar l'acte institucional de la Diada que es va celebrar ahir a la ciutat de Girona. L'acte va estar organitzat conjuntament entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament.

En un primer moment, l'esdeveniment s'havia de celebrar al patí de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona, però la pluja va obligar a celebrar-lo a l'Auditori Josep Irla, que es va omplir de gom a gom. La interpretació del Ball de l'Àliga del músic Jordi Molina amb la seva tenora va donar el tret de sortida a l'acte, a les onze del matí. Posteriorment, es van dur a terme els parlaments institucionals del delegat del Govern de la Generalitat, Pere Vila, de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Els polítics van centrar els seus discursos a demanar la unitat de totes les forces polítiques i ciutadanes i a tornar a omplir carrers i places. També van aprofitar l'escenari per enviar un missatge encoratjador davant la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici dels líders independentistes, que es donarà a conèixer d'aquí a unes setmanes.



Tornar a creure-hi

Un dels discursos més contundents va ser el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. «Si Catalunya fos independent, seria un país millor; convencem-nos de nou que això és possible», va afimar Madrenas, tot convidant la gent a «reprendre la iniciativa» i a mobilitzar-se. «No ens podem quedar immòbils, hem de tornar a agafar la iniciativa, hem de tornar a recuperar el somriure, hem de tornar a defensar sense esquerdes els nostres ideals i objectius polítics, trenquem el dol», va afirmar.



Buscar la unitat

Amb un discurs amb un to més baix, el president de la Diputació i el representant del Govern a Girona van fer una crida a la unitat. «Aquesta és una diada pensada per retrobar-nos tots plegats i ajudar d'una vegada per totes a sortir d'aquesta situació tan complicada en què ens trobem», va apuntar Vila després de recordar que «encara» hi ha «presos polítics i exiliats». És per aquest motiu que va demanar la «unitat» de totes les autoritats i de la gent de Catalunya.

En la mateixa línia, el president de la Diputació va destacar la necessitat d'«escoltar» i «buscar els acords des de les discrepàncies» per «avançar units» polítics i ciutadans. De mirall va posar l'exemple dels ajuntaments i la Diputació, que «es donen la mà» per defensar les llibertats».



A les portes de la sentència

Els discursos també es van focalitzar en la sentència del Suprem. «Sigui quina sigui, la sentència serà injusta perquè els conflictes polítics només s'haurien de poder resoldre per la via política, mai per la via judicial», va afirmar de forma contundent Noguer. El president de la Diputació va afegir que «davant d'un Estat que actua així» s'ha d'apostar «pel diàleg i el pacte», sense renunciar mai als principis de Catalunya. «Una renúncia avui seria trair els que es troben empresonats esperant la sentència i a l'exili», va concloure Noguer.

En la mateixa línia, Vila va voler enviar un «missatge encoratjador» recordant que «aquest país ha sabut sempre sortir de les situacions complicades, a vegades amb certes lesions», va matisar. Per contra, Madrenas va afirmar que la sentència «no serà absolutòria, sinó duríssima». Tot i això, l'alcaldessa està convençuda que Catalunya «mantindrà la mà estesa al diàleg i al pacte» i que la solució es troba a les urnes.

L'acte va cloure amb la interpretació de la Patum de Berga, el Cant dels Ocells, Girona m'enamora i l'himne d' Els segadors; moment en què alguns dels assistents van treure les estelades i van cridar «Visca Catalunya lliure». Entre el públic es van poder veure representants de Junts per Catalunya, Guanyem Girona, el PSC i ERC, així com amb alcaldes de diferents municipis de la província.